Messina. Torna il Premio “EsserCi”, dedicato agli enti di terzo settore: come candidarsi

Torna a Messina il Premio “EsserCi” 2025. Dopo il successo registrato l’anno scorso, che ha registrato 48 candidature, 2513 votanti, 4019 preferenze e una cerimonia conclusiva ricca di momenti, sono aperte le candidature per la seconda edizione. C’è tempo fino a venerdì 26 settembre. Le votazioni saranno effettuate da giorno 1 a giorno 14 ottobre e la cerimonia finale di premiazione si svolgerà domenica 26 ottobre.

Il Premio “EsserCi” rappresenta uno dei percorsi più intensi di coinvolgimento, testimonianza e impegno di EsserCi Festival, il festival del “volontariato che c’è” promosso dal CESV Messina con il Comune di Messina e che quest’anno si terrà dal 23 al 26 ottobre nell’ambito delle iniziative diffuse per Palermo Capitale Italiana del Volontariato.

Pensato per celebrare e riconoscere le organizzazioni non profit che incarnano il vero significato di presenza attiva e solidale nella comunità di Messina e provincia, il Premio “EsserCi” mette in luce quei progetti che riescono a generare non solo risultati ma nuove opportunità, stimolando la partecipazione e rafforzando il tessuto sociale. Con il Premio “EsserCi”, il CESV vuole riconoscere e valorizzare quelle realtà che si fanno carico delle sfide della comunità, che mettono al centro le persone e che, con il loro esempio, generano un cambiamento.

Come candidarsi

Ogni cittadino può proporre al Premio “EsserCi” la candidatura di un ente non profit della provincia di Messina che, negli ultimi due anni, abbia realizzato progetti di grande impatto sociale. Le candidature dovranno essere inviate dal 10 al 26 settembre tramite il portale dedicato (premioesserci.cesvmessina.org), compilando il modulo di segnalazione con la descrizione del progetto, dei risultati raggiunti e dell’impatto generato. Il regolamento del Premio è scaricabile dal portale. Il CESV Messina esaminerà tutte le candidature ricevute, verificando l’autenticità e la coerenza con i requisiti previsti.

Categorie

Come già l’anno scorso, il Premio prevede sette categorie distinte: Salute e Ricerca (Iniziative volte a migliorare il benessere fisico e mentale delle persone o che promuovono la ricerca scientifica); Arte, Cultura e Spettacolo (Iniziative che stimolano la creatività, la partecipazione culturale e la promozione del patrimonio artistico); Diritti e Inclusione (Iniziative promuovono i diritti umani, l’inclusione sociale e l’uguaglianza); Giovani e Futuro (Iniziative rivolte a supportare i giovani, il loro attivismo civico, la loro formazione, occupabilità e protagonismo); Ambiente e Natura (Iniziative che si concentrano sulla tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità); Sport e Benessere (Iniziative che incoraggiano la pratica sportiva e stili di vita salutari); Invecchiamento Attivo / Solidarietà Intergenerazionale (Iniziative che promuovono il dialogo e la collaborazione tra generazioni, o che migliorano la qualità della vita degli anziani).

Votazione

La votazione online sarà aperta a partire da giorno 1 ottobre e si chiuderà il 14 ottobre 2025. Potranno votare tutti coloro che si registreranno alla piattaforma dedicata. Ciascuna persona registrata potrà votare un progetto per ogni categoria in concorso e quindi esprimere un totale di 7 voti, uno per ciascuna categoria. I vincitori saranno determinati in base al numero di voti ricevuti per ciascuna categoria.

Premiazione

I vincitori verranno annunciati e premiati nel corso di un evento dedicato, all’interno di “EsserCi Festival”, il 26 ottobre 2025. I progetti premiati riceveranno un riconoscimento ufficiale dal CESV Messina ETS e saranno promossi attraverso i canali di comunicazione dell’ente. Quest’anno – a sottolineare l’importanza della manifestazione – oltre ai 7 premi, uno per categoria, che saranno decisi dalle votazioni online, saranno assegnate anche menzioni speciali.

(5)