Messina. Torna il Cineforum Don Orione alla Multisala Apollo: i film in programmazione

Riaprono i cinema a Messina. Con il ritorno della zona gialla in Sicilia, può ricominciare la stagione cinematografica bruscamente interrotta lo scorso autunno all’inizio della seconda ondata di contagi da coronavirus che ha investito tutto il Paese. Dopo l’annuncio della Multisala Iris, torna lunedì 24 maggio l’appuntamento anche con il Cineforum Don Orione alla Multisala Apollo in via Cesare Battisti.

Il più antico cineforum messinese, a cura dell’associazione culturale più longeva della città, ha già annunciato il primo titolo “Dio è donna e si chiama Petrunya” di Teona Strugar Mitevska, in programmazione alle 16.30, alle 18.30 e alle 20.30. Il calendario di maggio e giugno prevede inoltre due appuntamenti a settimana, ogni lunedì e mercoledì, sempre presso i locali della Multisala Apollo.

«Con grande piacere informiamo i soci e la cittadinanza che le proiezioni di qualità di prime visioni di film d’autore riprenderanno lunedì 24 maggio», dichiara Nino Genovese, presidente del Cineforum Don Orione di Messina, critico e storico del cinema. «In un momento particolare, come quello che stiamo vivendo, abbiamo voluto dare un segnale forte in difesa della sala cinematografica. Avremmo potuto rinunciare alla stagione ma abbiamo voluto attendere e mantenere l’impegno preso con i soci, pur con alcune modifiche (appuntamento bisettimanale, rinuncia all’ultima proiezione serale). Ci auguriamo che i soci comprenderanno. Ci riserviamo infine per il prosieguo della Stagione di confermare le proiezioni al chiuso o di effettuarle – qualora vi siano le condizioni – presso un’arena all’aperto».

La commedia macedone che segna la ripresa della Stagione del Cineforum, “Dio è donna e si chiama Petrunya”, è un grido di libertà contro ogni pregiudizio, un film che sa unire impegno e ironia in una storia al femminile dalla forza dirompente. Rivelazione del Festival di Berlino 2019, ha vinto il prestigioso Premio Lux, riconoscimento attribuito dal Parlamento europeo a opere cinematografiche che si distinguono per la capacità di trattare temi rilevanti nel dibattito socio-politico e dunque di contribuire alla costruzione di una comune identità.

Il calendario del Cineforum Don Orione

Di seguito è riportata la programmazione completa della stagione cinematografica del Cineforum Don Orione per maggio e giugno. Si rammenta agli interessati che alle proiezioni si accede normalmente tramite abbonamenti e biglietti.

24 maggio 2021: Dio è donna e si chiama Petrunya , di Teona Strugar Mitevska;

, di Teona Strugar Mitevska; 26 maggio 2021: L’età giovane , di Jean-Pierre e Luc Dardenne;

, di Jean-Pierre e Luc Dardenne; 31 maggio 2021: Il paradiso probabilmente , di Elia Suleiman;

, di Elia Suleiman; 2 giugno 2021: Criminali come noi , di Sebastian Borensztein;

, di Sebastian Borensztein; 4 giugno 2021: Non conosci Papicha , di Mounia Meddour Gens;

, di Mounia Meddour Gens; 9 giugno 2021: La caduta dell’impero americano , di Denys Arcand;

, di Denys Arcand; 14 giugno 2021: Ritratto della giovane in fiamme , di Céline Sciamma;

, di Céline Sciamma; 16 giugno 2021: La vita invisibile , di K. Ainouz;

, di K. Ainouz; 21 giugno 2021: I migliori anni della nostra vita , di Claude Lelouch;

, di Claude Lelouch; 23 giugno 2021: Grazie a Dio , di François Ozon;

, di François Ozon; 28 giugno 2021: L’hotel degli amori smarriti , di Christophe Honoré;

, di Christophe Honoré; 30 giugno 2021: Lontano Lontano, di Gianni di Gregorio.

