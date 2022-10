Messina, torna il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro: il programma dell’edizione 2022

Il Festival degli Aquiloni 2022 sta arrivando a Messina. L’edizione di quest’anno, la quarta dopo i tre anni di stop, si terrà nella spiaggia di Capo Peloro, organizzata dalla Pro Loco omonima e dal Comune di Messina (che l’ha inserita nella piattaforma VisitME), da venerdì 21 ottobre 2022 a domenica 23 ottobre 2022. Le date iniziali erano quelle del 23 e del 25 settembre, ma l’iniziativa è stata rimandata di un mese per via della concomitanza con le elezioni politiche e regionali.

Mostre, musica, workshop, esibizioni, arte, ma soprattutto aquiloni: il programma di quest’anno, presentato oggi in una conferenza stampa nella Sala Giunta Falcone-Borsellino di Palazzo Zanca, offrirà tante opportunità ai più piccoli, ma non solo. Molteplici i siti culturali visitabili in questi tre giorni: il museo “Macho” Fondazione Horcynus Orca, con una mostra permanente di arte contemporanea e una stanza multimediale; la Torre degli Inglesi, con i monologhi di Vittoria Pomeriggio d’Arte; e infine via Lanterna e via Fortino, “le vie della Poesia”, un percorso itinerante con 80 poesie stampate e attaccate sui pali della luce e che vedrà coinvolto il professore Giuseppe Rando.

Alla presentazione odierna al Municipio hanno partecipato il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore comunale alla Cultura, Enzo Caruso, l’assessore comunale con delega al volontariato, Massimiliano Minutoli, l’assessore comunale alle Politiche giovanili, Liana Cannata, il presidente della Pro Loco Capo Peloro Nello Cutugno, il segretario Pro Loco Capo Peloro Paolo Alibrandi, Marilena Gallo di Sciotto Automobili e Nanni Ricevuto dell’Università digitale Pegaso, i due main sponsor dell’evento.

«Ci ho già partecipato da genitore e avendola vissuta ho visto cosa siete riusciti a fare» ha detto nei suoi saluti istituzionali il Primo cittadino. «Per me è un’occasione importante che vede il Comune impegnato nel sostenere azioni che creano aggregazione sociale e culturale, che ci riporta al bisogno di vivere il nostro territorio. La location si presta alla ventilazione dei due mari. I partner hanno creduto che non è solo un’attività ludica, ma un momento che il Comune sta cercando di programmare nel tempo. Io ci sarò».

Durante il festival sarà dato ampio spazio all’Istituto Tecnico Nautico “Caio Duilio”, che sarà presente con un gran numero di studenti. «Il Caio Duilio – dichiara la preside Daniela Pistorino – ha sposato l’idea del Festival, che attira molto i ragazzi. Per noi è naturale perché i nostri ragazzi studiano il mare, il vento e le variazioni atmosferiche. I nostri studenti mostreranno le cose che sanno fare: ci sarà un angolo di cartografia, un angolo dedicato al movimento delle donne, faremo conoscere i nostri indirizzi e mostreremo il planetario della città. Mi fa piacere dire anche che abbiamo accolto il festival dentro lo storico cortile della nostra scuola: costruiremo un museo degli aquiloni a cielo aperto. Terremo con noi il festival tutto l’anno».

«Concretamente – afferma il presidente della Pro Loco Capo Peloro, Nello Cutugno – le istituzioni non erano mai state così vicine al nostro festival e al nostro mondo. Questa è la manifestazione in cui il comune ha contribuito maggiormente alla nostra storia di no-profit. I valori della pro loco e del festival li traduco in tre punti: sociale, con il coinvolgimento di oltre 20 associazioni del terzo settore; culturale, ovvero aprire un museo gratuitamente sabato e domenica; e promozionale, con la promozione territoriale. Per la prima volta abbiamo attirato la partecipazione di due grandi attività dell’aquilonismo, sono dieci quelle coinvolte in totale».

Festival degli Aquiloni 2022 Messina, le modifiche alla viabilità e il programma completo

Durante l’evento ci saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità di Torre Faro. La Via Fortino fino a intersezione via Gustavo Barresi – ex Via Biasini – resterà chiusa al traffico e il parcheggio Morandi resterà aperto all’utenza. L’area pedonale pressi Punta presterà la scena a molte attività ed installazioni. Il campo volo per gli aquiloni sarà allestito nella spiaggia della “Punta”.

Di seguito gli orari e il programma del Festival degli Aquiloni 2022 a Messina.

VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022

Dalle ore 15:00 alle ore 21:30

dalle ore 15:00 alle ore 19:00 : Aquiloni in volo, area games al primo piano del Parco Horcynus Orca e giochi medievali al Giardino delle Sabbie;

alle ore : Aquiloni in volo, area games al primo piano del Parco Horcynus Orca e giochi medievali al Giardino delle Sabbie; dalle ore 15:30 alle ore 18:30 : Lab bimbi a piazza Lanternino e mostre al museo “Macho”;

alle ore : Lab bimbi a piazza Lanternino e mostre al museo “Macho”; dalle ore 15:30 alle ore 20:00 : PRO Market a piazza Lanternino;

alle ore : PRO Market a piazza Lanternino; alle ore 16:00 : Presentazione “Il Giardino di Eolo” a piazza Lanternino;

: Presentazione “Il Giardino di Eolo” a piazza Lanternino; alle ore 17:00 : Presentazione “Le vie della poesia” in via Fortino;

: Presentazione “Le vie della poesia” in via Fortino; dalle ore 18:30 alle ore 21:30: festa Inaugurale presso il Lido Horcynus Orca con live music “I Pastori di Unicorni” e grigliata social.

SABATO 22 OTTOBRE 2022

Dalle ore 10:00 alle ore 20:00

dalle ore 10:00 alle ore 17:30 : Aquiloni in volo e Lab bimbi a piazza Lanternino;

alle ore : Aquiloni in volo e Lab bimbi a piazza Lanternino; dalle ore 10:00 alle ore 20:00 : PRO Market a piazza Lanternino;

alle ore : PRO Market a piazza Lanternino; alle ore 11:00: corteo sfilata inaugurale a piazza dell’Angelo;

corteo sfilata inaugurale a piazza dell’Angelo; dalle ore 11:00 alle ore 18:30 : Museo “Macho” e sala immersive, Installazioni Vittoria Pomeriggi d’Arte presso l’atrio Macho e Attività dell’Istituto Caio Duilio alla Terrazza Parco Horcynus Orca;

alle ore : Museo “Macho” e sala immersive, Installazioni Vittoria Pomeriggi d’Arte presso l’atrio Macho e Attività dell’Istituto Caio Duilio alla Terrazza Parco Horcynus Orca; alle ore 11:30 : Workshop dei Nodi alla Terrazza Horcynus Orca;

: Workshop dei Nodi alla Terrazza Horcynus Orca; alle ore 12:00 : Workshop KANO’ Lab Bimbi a piazza Lanternino;

: Workshop KANO’ Lab Bimbi a piazza Lanternino; Pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:30 ;

alle ore ; dalle ore 15:00 alle ore 18:30 : Giochi medievali al Giardino delle Sabbie e area games al primo piano del Parco Horcynus Orca;

alle ore : Giochi medievali al Giardino delle Sabbie e area games al primo piano del Parco Horcynus Orca; alle ore 15:30 : DJ Set Morgan a piazza Lanternino;

: DJ Set Morgan a piazza Lanternino; alle ore 16:30 : I cantastorie dell’8, Bus storico slargo all’Horcynus Orca;

: I cantastorie dell’8, Bus storico slargo all’Horcynus Orca; alle ore 17:30 : I Monologhi di “Vittoria Pomeriggio d’arte” presso il Cortile “Macho”;

: I Monologhi di “Vittoria Pomeriggio d’arte” presso il Cortile “Macho”; alle ore 17:30: Live Music “Dangerous Mood”.

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022

Dalle ore 10:00 alle ore 20:00

dalle ore 10:00 alle ore 17:30 : Aquiloni in volo e Lab bimbi a piazza Lanternino;

alle ore : Aquiloni in volo e Lab bimbi a piazza Lanternino; dalle ore 10:00 alle ore 20:00 : PRO Market a piazza Lanternino;

alle ore : PRO Market a piazza Lanternino; alle ore 10:30 : Estemporanea d’Arte al Viale degli Artisti;

: Estemporanea d’Arte al Viale degli Artisti; dalle ore 11:00 alle ore 18:30 : Museo “Macho” e sala immersive, Installazioni Vittoria Pomeriggi d’Arte presso l’atrio Macho e Attività dell’Istituto Caio Duilio alla Terrazza Parco Horcynus Orca;

alle ore : Museo “Macho” e sala immersive, Installazioni Vittoria Pomeriggi d’Arte presso l’atrio Macho e Attività dell’Istituto Caio Duilio alla Terrazza Parco Horcynus Orca; alle ore 11:00 : I cantastorie dell’8, Bus storico slargo all’Horcynus Orca;

: I cantastorie dell’8, Bus storico slargo all’Horcynus Orca; alle ore 12:00 : Workshop KANO’ Lab Bimbi a piazza Lanternino;

: Workshop KANO’ Lab Bimbi a piazza Lanternino; Pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:30;

dalle ore 15:00 alle ore 18:30 : Giochi medievali al Giardino delle Sabbie e area games al primo piano del Parco Horcynus Orca;

alle ore : Giochi medievali al Giardino delle Sabbie e area games al primo piano del Parco Horcynus Orca; alle ore 15:30 : Live drawing con l’Officina del Sole a piazza Lanternino;

: Live drawing con l’Officina del Sole a piazza Lanternino; alle ore 15:30 : Spettacolo teatrale “Tra Scilla e Cariddi” DAF Project;

: Spettacolo teatrale “Tra Scilla e Cariddi” DAF Project; alle ore 16:00 : Premiazione mondiale “Canottieri Peloro”;

: Premiazione mondiale “Canottieri Peloro”; alle ore 18:00: festa di fine festival.

A questo link la mappa del Festival degli Aquiloni per orientarsi.

(16)