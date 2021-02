Messina. Tirocini e stage in ATM per gli studenti UniMe: avviata la convenzione

Formalizzata la convenzione tra ATM spa e l’Università di Messina, che consente di avviare tirocini formativi e stage all’interno dell’Azienda per gli studenti UniMe. Soddisfatto il presidente dell’Azienda, Giuseppe Campagna: «Vogliamo essere un punto di riferimento per la crescita professionale dei giovani».

Obiettivo della nuova iniziativa di ATM e UniMe, tra cui già da tempo è in corso una costante collaborazione, è quello di offrire percorsi formativi ai giovani studenti della città dello Stretto, consentendogli di avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso stage e tirocini nell’Azienda di Trasporto Pubblico Locale. La partecipazione alle attività consentirà, tra le altre cose, di ottenere crediti curriculari (Cfu).

Questa nuova iniziativa arriva dopo l’assunzione, da parte di ATM, di due giovani ingegneri specializzati in ICT-ITS, di 70 operatori di esercizio under 30, e a seguito dell’avvio delle procedure selettive per l’assunzione di altri 30 giovani operatori di esercizio.

A commentare, il consigliere di amministrazione di ATM, Salvatore Ingegneri: «Siamo entusiasti di poter avviare questa ulteriore collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, in quanto per l’Azienda la stipula della convenzione con l’Università di Messina è un importante strumento che permette di creare un ulteriore collegamento tra mondo accademico e mondo del lavoro. Sarà un piacere accogliere in Azienda giovani studenti, i quali potranno sicuramente beneficiare della possibilità di interfacciarsi con i nostri professionisti e maturare esperienza sul campo, ma anche offrire all’Azienda quanto appreso nel loro percorso formativo».

Sono già pronti ad impegnarsi in questa nuova esperienza, comunicano da ATM, due studenti del corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale, che lavoreranno al fianco dei professionisti dell’Azienda.

