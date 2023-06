Messina, Tezenis Summer Fest 2023: come cambia la viabilità

Quasi tutto pronto per il “Tezenis Summer Fest” 2023, a piazza Duomo, in programma venerdì 16 giugno: ecco come cambia la viabilità di Messina, per consentire lo svolgimento dell’evento.

Vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle 15 di venerdì 16 fino alle 2 di sabato 17 e di transito veicolare, dalle 17 di venerdì 16 fino alle 2 di sabato 17 (con collocazione di idonea segnaletica stradale e di barriere) nelle seguenti strade:

controviale sud di piazza Duomo, compreso tra via Università e corso Cavour;

via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo;

via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo;

corso Cavour nel tratto compreso tra le vie San Camillo e della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour (con idonee barriere) in corrispondenza dell’intersezione con via Cannizzaro;

tutta l’area di piazza Antonello;

spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo;

via Loggia dei Mercanti nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour;

via Colombo nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti;

via Consolato del Mare nel tratto compreso tra via Argentieri e piazza Antonello; j) via Sant’Agostino nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace.

Inoltre, dalle 15 di venerdì 16 fino alle 2 di sabato 17 saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare (con collocazione di idonea segnaletica stradale e di barriere) in via:

Oratorio San Francesco, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e corso Cavour, consentendo la sosta a ciclomotori e motocicli, con accesso ed uscita esclusivamente dall’intersezione con via XXIV Maggio. I conducenti ed eventuali passeggeri dei suddetti ciclomotori e motocicli dovranno uscire da via Oratorio, per raggiungere piazza Duomo, dall’intersezione con via XXIV Maggio;

dalle 15 di venerdì 16 alle 2 di sabato 17, divieto di sosta, con zona rimozione coatta:

sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta (con collocazione di idonea segnaletica stradale), al fine di consentire la sosta agli autobus che trasportano gli spettatori per assistere all’evento.

A questo link il programma del Tezenis Summer Fest.

(63)