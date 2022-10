Messina, il Telefono Amico cerca volontari: come partecipare al corso di formazione

Il Telefono Amico cerca nuovi volontari a Messina, offrendo un nuovo corso di formazione online gratuito per aspiranti volontari dell’ascolto e della comunicazione. Il Telefono Amico di Messina è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro nata nel 1975. L’idea di essere servizio a favore di coloro che attraversano una fase conflittuale e problematica della propria vita, ha spinto e invogliato un gruppo eterogeneo per età, ceto sociale e culturale ad impegnarsi nella fondazione, nascita e attività di una realtà di cui non si conoscevano ancora gli sviluppi.

«In un percorso di vita intrapreso nel 1975 – si legge in una nota – da un nutrito gruppo di giovani e meno tali, per ricercare un senso sociale alle proprie azioni, viene creato a Messina Telefono Amico sulla scorta di quanto avveniva in altre parti d’Italia. Da quegli inizi abbiamo piano piano consolidato l’esperienza nel territorio col nostro servizio di ascolto telefonico unico nel suo genere e originale nel suo modo di proporsi. Anche quest’anno proponiamo un corso di formazione sulla comunicazione telefonica aperta a tutti dai 18 ai 55 anni. Se ritieni importante essere con noi, compila il modulo».

Corso Telefono Amico, i requisiti per partecipare e come iscriversi

Per partecipare al 56esimo corso di formazione, i requisiti sono quattro: