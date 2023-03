Galleria San Jachiddu chiusa, traffico in tilt. Franco Laimo: «Oggi è preferibile usare la bicicletta»

«Oggi è preferibile usare la bicicletta. Galleria San Jachiddu quanto sei importante»: scrive così l’ex consigliere della V Municipalità di Messina, Franco Laimo pubblicando sui social una foto di macchine in coda.

Così tra l’ironico e il disperato (essere imbottigliati nel traffico alle 09.00 non è sicuramente il massimo) parla della chiusura della Galleria San Jachiddu disposta dal Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade per la bretella di collegamento tra il viale Giostra ed il viale Annunziata per interventi di ripristino della canalizzazione di raccolta delle acque di scolo e per il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione stradale.

Come succede spesso sui social non tardano ad arrivare i commenti, tra questi anche quello di una messinese che scrive: «Assurdo, basterebbe organizzare i lavori in giorni festivi o orari notturni, ma non ce la fanno. Bisogna sempre creare fortissimi disagi alla città».

La Galleria San Jacchiddu rimarrà chiusa fino alle 19.00 di sabato 4 marzo.

