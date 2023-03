Messina, la Galleria San Jachiddu chiusa per lavori il 3 e 4 marzo: gli orari

È ufficiale: la Galleria San Jachiddu di Messina sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia domani, venerdì 3 e dopodomani, sabato 4 marzo 2023 per lavori. Perché? Per interventi di ripristino della canalizzazione di raccolta delle acque di scolo e per il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione stradale. Vediamo dettagli e orari.

Nuova chiusura disposta dal Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade per la bretella di collegamento tra il viale Giostra ed il viale Annunziata. La Galleria San Jachiddu, spiegano dal Comune di Messina, sarà chiusa dalle ore 07.00 del 03 alle ore 19.00 del 04 marzo 2023, per consentire i lavori di ripristino della canalizzazione di raccolta delle acque di scolo provenienti dai terrapieni adiacenti e per il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione stradale.

Si provvederà dunque ad interdire le bretelle di collegamento alla Galleria San Jachiddu sia lato viale Giostra che dal lato di viale Annunziata, collocando idonee barriere e segnaletica di preavviso.

