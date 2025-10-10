Messina Street Food Fest: tutti i numeri dell’edizione 2025

Manca poco meno di una settimana al Messina Street Food Fest. L’evento, che si svolgerà a Piazza Cairoli, promuove il cibo di strada di qualità e propone, per chi parteciperà, un itinerario ricco di sapori da scoprire e un indimenticabile viaggio nel gusto. In attesa del taglio del nastro che sancirà ufficialmente l’apertura del food village, scopriamo tutti i numeri della manifestazione.

7ª edizione ricca di sorprese

Il Messina Street Food Fest 2025 arriva alla sua settima edizione. Dopo i successi degli anni precedenti, l’evento food più atteso dell’anno nella città dello Stretto ritorna riservandoci delle novità tutte da scoprire. Tra chef stellati, maestri gelatieri e diverse attrazioni per adulti e bambini (come trampolieri, dj set e concerti), il Messina Street Food Fest è pronto ad “aprire le sue porte”.

4 giorni per vivere il Messina Street Food Fest 2025

L’appuntamento per la settima edizione del Messina Street Food Fest è a Piazza Cairoli dal 16 al 19 ottobre. L’evento, in particolare, prenderà avvio alle ore 18:00 di giovedì 16 ottobre. Le casette del gusto saranno aperte per ben 44 ore durante l’intero week-end… dunque il tempo non manca per assaggiare tutte le specialità salate e dolci.

A seguire gli orari dell’evento:

Giovedì 16: dalle 18:00 alle 01:00.

Venerdì 17: dalle 11:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 01:00.

Sabato 18: dalle 11:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 01:00.

Domenica 19 dalle 11:00 alle 01:00.

51 casette del gusto

Le specialità del Messina Street Food Fest 2025 sono 51. Le casette del gusto si troveranno sia sul lato monte che sul lato mare di Piazza Cairoli. Le specialità proposte sono state accuratamente selezionate tra le centinaia di proposte arrivate. L’evento vuole soddisfare tutti i tipi di palati, proponendo alternative salate di carne (come lo smash burger, il pane ca’ meusa, il panino con la polpetta di cavallo), i grandi classici della tradizione messinese (come l’arancino, il panino con le braciole e con la salsiccia, il pidone e il pane cunzatu) specialità di pesce (tra cui il panino con le braciole di pesce spada e con le braciole di gamberone) e gli immancabili dolci ( come il gelato artigianale, il cannolo e le sfogliatelle). Inoltre, non mancheranno le proposte vegetariane come il pane panelle e crocchè, il pata-twister e la pizza margherita a portafoglio.

11 novità food tutte da assaporare

Fra tutti gli operatori food presenti al Messina Street Food Fest, quest’anno si registrano 11 new entry. Tra le nuove proposte spiccano l’hamburger di seppia, il panino “UFO”, lo Skibidi Boppy e il panino col pesce stocco gourmet. Gli street fooder provengono non solo dalla Sicilia ma anche dal resto d’Italia: il più lontano dal Piemonte. Inoltre, anche per questa edizione la città di Messina continua a portare avanti e a concretizzare il “ponte del gusto”, ospitando, in tre diverse casette altrettanti operatori provenienti da Reggio Calabria.

9 prestigiosi show cooking di beneficienza

Anche quest’anno tornano gli attesissimi show cooking. Per l’occasione verrà realizzata, a Piazza Cairoli, una tendostruttura allestita come un vero e proprio ristorante. I piatti preparati da 11 chef saranno abbinati ad aziende vinicole e accompagnati dalle proposte gustose di diversi maestri gelatieri. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo settore che operano sul territorio messinese: la Croce Rossa Italiana, il C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, la Mensa di Sant’Antonio e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus. Dell’area dello show cooking si occuperà l’IIS Antonello e i suoi studenti, i quali gestiranno il servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, con il coordinamento di Gran Mirci.

8 + 1 i punti prevendita token

Come di consueto, l’unica valuta valida all’interno del Messina Street Food Fest 2025 è il token. Ogni token ha il valore di 1€. Inoltre, per chi volesse evitare le file, è già possibile acquistare i token nei punti prevendita ufficiali che sono:

la Pitoneria Portella (zona nord),

(zona nord), l’ Officina Musumeci Service , il Panificio Focacceria Francesco Arena , il Bar Astoria , il Caffè Università e La Matta (zona centro),

, il , il , il e (zona centro), Prodotti Tipici Campanella e Pasticceria Salvà (zona sud).

e (zona sud). La Cassa Centrale sita in Piazza Cairoli sarà attiva per la prevendita da giorno 14 sino alla mattina di giovedì 16 ottobre.

