Messina Street Food Fest, Gioveni: «Si usi anche l’isola pedonale di viale San Martino»

Estendere il Messina Street Food Fest anche al viale San Martino in modo da sfruttare gli spazi offerti dall’isola pedonale: questa la proposta del consigliere comunale Libero Gioveni. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, tale soluzione aiuterebbe a distribuire meglio le “casette del gusto” che stanno pian piano prendendo posto a piazza Cairoli.

È iniziato il conto alla rovescia per il Messina Street Food Fest in programma a piazza Cairoli dal 12 al 15 ottobre 2023. A qualche giorno dalla presentazione dell’evento organizzato da Eventivamente con la collaborazione del Comune e da Confesercenti Messina, il consigliere comunale Libero Gioveni lancia una proposta diretta all’assessore alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro: «Perché non sfruttare per lo Street Food anche l’area dell’isola pedonale di viale San Martino limitrofa a piazza Cairoli?”».

«L’idea – spiega Gioveni – nasce intanto dall’esigenza di distribuire meglio in una superficie più ampia le migliaia di visitatori che accorreranno nella tre giorni dell’evento, visto che la stessa piazza Cairoli risulta ancora in una parte parzialmente interdetta per i lavori di riqualificazione. Infatti, le file che si sono registrate lo scorso anno presupporrebbero una più ampia dislocazione delle casette, soprattutto se si considera che quest’anno saranno in numero maggiore rispetto agli anni precedenti».

«Infine – conclude Gioveni – ritengo che allocare delle casette nella parte iniziale dell’isola pedonale (almeno fino all’incrocio con via Ettore Lombardo Pellegrino) sarebbe senz’altro un buon debutto per una pedonalizzazione permanente che di certo dovrà essere, appunto, resa attraente nei giorni a seguire alla cittadinanza».

Recentemente, ricordiamo, la Giunta Basile ha deciso di rendere nuovamente l’isola pedonale di viale San Martino attiva h24, con una delibera – e una conseguente ordinanza – che sarà in vigore dal 6 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024.

