Messina Street Food Fest 2023: piazza Cairoli si riempie di gusto

Polpette della nonna, panini con stracotto di tonno rosso, arrosticini, ma anche musica e show cooking: il Messina Street Food Fest 2023 è pronto a partire con piatti provenienti da ogni parte della Sicilia e non solo. Reduci dalla versione estiva del festival del cibo da strada (con piatti a base di pesce), gli organizzatori della quattro giorni annunciano, infatti, le nuove date della V edizione che si svolgerà dal 12 al 15 ottobre 2023 a piazza Cairoli.

Lo scorso anno erano state 112mila le presenze: «Come Presidente di un’associazione di categoria – aveva raccontato Alberto Palella, presidente di Confesercenti Messina e fondatore della manifestazione – sono orgoglioso di poter sottolineare che ancora una volta e in un momento di crisi senza precedenti, il Messina Street Food Fest ha fatto bene a tutte le attività commerciali del centro città, soprattutto a quelle della ristorazione e alle strutture ricettive, queste ultime hanno registrato un +78% di clienti.

Ciò significa – aggiungeva Palella –, che i siciliani hanno programmato il loro weekend a Messina proprio in funzione dell’evento. Allo scopo di incentivare ulteriormente il commercio, per il futuro la mia idea è di strutturare un Black Friday tutto messinese ad ottobre nei giorni della manifestazione, per attirare un numero sempre più elevato di persone dalla Calabria e dalle altre città della Sicilia. I risultati ottenuti con il Messina Street Food Fest evidenziano come la nostra sia una città dalle grandissime potenzialità turistiche che può e deve volare alto».

Il Messina Street Food Fest sta tornando

Nel 2022 sono state allestite 40 casette dedicate al food e il piatto più amato è stato il panino con il suino nero dei Nebrodi di Giuseppe Oriti, che ha vinto per il terzo anno.

Per chi volesse proporre la propria azienda e la propria speciliatà per il Messina Street Food Fest 2023 è possibile candidarsi contattando il numero: 379 266 0063, o scrivendo una mail all’indirizzo: info@messinastreetfoodfest.it.

Foto dell’edizione 2022.

(494)