Messina Street Food Fest 2023: il cannolo di Piana degli Albanesi la specialità più amata

Cala il sipario sul Messina Street Food Fest 2023, dopo una quattro giorni all’insegna del cibo di strada che con i suoi sapori e i suoi profumi ha conquistato i migliaia di visitatori che si sono radunati a Piazza Cairoli. Ma il gran finale di ieri sera è stato rappresentato, come di consueto, dalla premiazione delle specialità più amate.

La scorsa edizione aveva visto trionfare il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi realizzato da Giuseppe Oriti dell’Azienda Agrituristica “Il Vecchio Carro”. Quest’anno, invece, a conquistare la vetta della classifica è stato il “Cannolo di Piana degli Albanesi” del Bar Elena.

Al secondo posto si è classificato il “Pitone Fritto” di Portella mentre la medaglia di bronzo è toccata al “Panino cu pruppu rustutu” di Onofrio. Ma non è finita qui. Menzioni speciali per le “Cozze scoppiate” di Sacom e la “Bomba dello Street” di Dolci Tentazioni.

Questa del Messina Street Food Fest 2023 è stata l’edizione dei grandi numeri. Non solo in termini di presenze, che confermano anno dopo l’anno l’attaccamento della città a questo evento, ma anche e soprattutto di specialità. Le casette dedicate al gusto sono arrivate a 54, con operatori provenienti dalla Sicilia ma anche da oltre i confini regionali. Una scelta che ha dato la possibilità di far conoscere nuove eccellenze dello street food isolano e nazionale.

Grande successo anche per gli Show Cooking, il cui ricavato andrà in beneficenza, che hanno avuto come protagonisti chef come lo stellato Giuseppe Raciti e Nino Ferreri, gli Ambasciatori del Gusto Francesco Arena, Pasquale Caliri e Lillo Freni, Andy Luotto, Carmelo Ferreri e tanti altri.

Adesso che i riflettori si sono spenti e che Piazza Cairoli sta tornando al suo aspetto originale, il pensiero non può che andare alla prossima edizione.

