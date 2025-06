Messina Street Fish 2025: il vincitore è il gelato del maestro Giuseppe Arena

Il vincitore del Messina Street Fish 2025 è stato il maestro gelatiere Giuseppe Arena, due coni Gambero Rosso. La sua selezione di gelati è stata la specialità più apprezzata dai numerosissimi visitatori che, da giovedì a domenica sera, hanno partecipato all’evento ideato da Eventivamente di Alberto Palella, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Messina e Assessorato comunale agli Spettacoli e Grandi Eventi.

Messina Street Fish 2025: il podio

Medaglia d’argento per il Coppo di pesce fritto cucinato da Celiaki che premia il lavoro degli ultimi anni nell’offrire una varietà di proposte completa per gli intolleranti al glutine. Medaglia di bronzo, invece, per il Panino con le braciole di gamberoni proposto da Dos – Di origine siciliana. Due premi speciali sono stati assegnati ad Hammucca (con lo smash burger) e a Signor Stocco (panino Signor Papalino).

A premiare i vincitori dell’edizione 2025 del Messina Street Fish è stato l’assessore agli Spettacoli e Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

Tante persone, famiglie, bambini hanno animato in questi 4 giorni l’arena di Capo Peloro tra divertimento, buona musica e spettacoli. Il Messina Street Fish 2025 ha ricordato il valore della bellezza di uno dei posti più belli al mondo e uno spazio da vivere per i messinesi e non solo.

I Trampolieri hanno aperto la serata conclusiva con un’atmosfera circense. Inoltre, a regalare sorrisi anche lo spettacolo “Con-Tatto” della Compagnia Joculares. La colonna sonora è stata selezionata dal dj Santino Villari. Sul palco la carica, l’intrattenimento e la musica live della band de “I Camurria”.

L’appuntamento adesso è per ottobre a Piazza Cairoli per la nuova edizione del Messina Street Food Fest.

A questo link, le foto delle prelibatezze del Messina Street Fish 2025.

