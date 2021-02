Messina Social City: Natale Trischitta presenta le dimissioni da direttore generale

Il direttore generale di Messina Social City, Natale Trischitta, ha presentato le proprie irrevocabili dimissioni. A comunicarlo, con una nota ufficiale, la presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale, Valeria Asquini.

Dopo la nota inviata da AMAM, per comunicare l’intenzione di rassegnare le proprie dimissioni da parte del presidente Salvo Puccio, lascia il proprio incarico anche il direttore generale della Partecipata comunale che si occupa della gestione dei servizi sociali nella città dello Stretto, Natale Trischitta: «La Messina Social City comunica che in data 29 gennaio 2021, il direttore generale dell’Azienda Speciale ha formalizzato le proprie irrevocabili dimissioni. Il Presidente ed il CdA tutto, nel ringraziare il dottor Natale Trischitta per il lavoro svolto stanno provvedendo a dar seguito alle procedure di rito ad agli adempimenti di cui all’articolo 17 dello Statuto».

Natale Trischitta ha lavorato per anni in ATM ricoprendo anche incarichi importanti tra cui quello di Direttore di esercizio e direttore generale. È subentrato a Vincenzo Romano come direttore generale di Messina Social City nell’agosto del 2020 a seguito di una selezione pubblica.

