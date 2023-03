Messina Social City cerca (di nuovo) un Direttore Generale: l’avviso

Tre dimissioni in tre anni, Messina Social City cerca un nuovo Direttore Generale. È online, infatti, l’avviso pubblico per la selezione di una figura che possa ricoprire l’incarico all’interno dell’Azienda Speciale che si occupa dei servizi sociali nella città dello Stretto. Vediamo i requisiti richiesti, i tempi e le modalità per presentare la propria candidatura.

Il primo è stato Vincenzo Romano, che ha lasciato l’incarico di Direttore Generale nel dicembre del 2019; poi Natale Trischitta, nel febbraio del 2021; infine, Carmelo Sferro, a inizio 2023. La Messina Social City – Azienda Speciale nata nel marzo 2019 – si trova quindi, ancora una volta, a cercare un nuovo Direttore Generale. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Messina nella serata di ieri.

Bando Direttore Generale a Messina Social City: i requisiti

Oltre ai requisiti di base, come la cittadinanza italiana, non aver riportato condanne penali, e così via, sono richiesti i seguenti requisiti:

laurea magistrale o laurea specialistica o equipollenti, per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolo di studio equipollente ai sensi delle leggi in materia. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, è consentita la partecipazione al concorso esclusivamente previo espletamento di una procedura di equiparazione ai sensi dell’art. 38 co. 3 del D.Legs 165/2001. Il/la candidato/a è ammesso/ammessa con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata già avviata la relativa procedura, fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione. L’istanza di equiparazione deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca utilizzando l’apposito modulo di seguito reperibile https://funzionepubblica.gov.it.articolodipartimento22-02-2016modulolarichiestadellequivalenza-deltitolo-di-studio-stranieri;

documentata esperienza pluriennale maturata presso organismi ed enti pubblici o privati, con inquadramento dirigenziale in attività che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale, di coordinamento e di gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali;

con inquadramento dirigenziale in attività che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale, di coordinamento e di gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali; buona conoscenza della l ingua inglese ;

; buona padronanza nell’uso degli strumenti e delle applicazioni informatiche.

La domanda di candidatura al ruolo di Direttore Generale all’interno di Messina Social City va presentata via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: messinasocialcity@pec.it. La scadenza è fissata alle ore 23.59 dell’1 aprile 2023.

Maggiori informazioni a questo link.

