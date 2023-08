Messina. Signorino: «Mancano le paline alle fermate bus a Camaro, si intervenga»

Via Comunale Camaro priva di paline o tabelle che segnalino le fermate dei bus di ATM Messina, con conseguenti disagi e disservizi per i residenti della zona: questa la segnalazione del consigliere della III Municipalità, Nunzio Signorino, che chiede l’intervento dell’Amministrazione.

La zona di riferimento è quella di via Comunale Camaro che va dalla farmacia Latteri fino al capolinea del complesso Mito. Qui lungo la strada le fermate dell’ATM ci sono, ma mancano le paline elettroniche, così come i semplici cartelli bianchi e blu che le rendano visibili a cittadini e autisti. Una situazione che, spiega Nunzio Signorino, genera confusione sia negli utenti che magari nei nuovi autisti che non conoscono bene la zona.

«A causa di questo disservizio – afferma il consigliere della III Circoscrizione – i cittadini vengono lasciati lontani dalle proprie abitazioni, con tutte le difficoltà che ne susseguono, come ad esempio dover portare le borse della spesa per un lungo tragitto e non poter usufruire del mezzo pubblico nella fermata più vicina alla propria abitazione».

Per questa ragione, il consigliere Nunzio Signorino chiede l’installazione di paline elettroniche o semplici cartelli che indichino le fermate del bus a cittadini e autisti, in tutta la via Comunale Camaro fino al viale Padre Ruggeri alto a Camaro Superiore. In questo modo, sottolinea l’esponente della III Circoscrizione, sarà possibile far rispettare le fermate ai nuovi autisti, che magari non conoscono ancora bene le postazioni, e si ridurranno i disagi per l’utenza.

(7)