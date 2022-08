Messina si prepara per i giganti Mata e Grifone: come cambia la viabilità

Ormai manca pochissimo, la Vara e i Giganti Mata e Grifone stanno per tornare e percorrere le vie di Messina. Per l’occasione, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità dal 10 al 14 agosto e poi di nuovo a fine mese. Vediamo quali sono le modifiche viarie previste per gli spostamenti legati ai due leggendari fondatori della città dello Stretto.

Agosto è ormai entrato nel vivo, dopo il ritorno di Don Giovanni d’Austria, con la rievocazione storica svoltasi sabato 6 agosto, è il momento dei giganti Mata e Grifone e poi della Vara di tornare a passeggiare per le vie di Messina. Dopo aver dato uno sguardo al calendario degli eventi dell’agosto messinese, vediamo il cronoprogramma legato alla passeggiata dei Giganti e le relative modifiche viarie.

Mata e Grifone: il cronoprogramma degli eventi a Messina

Di seguito, gli eventi previsti riguardanti i giganti Mata e Grifone:

Mercoledì 10 agosto – alle ore 18.30, trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” e del “cammello” dal deposito di via Catania a Camaro Superiore, piazza Fazio;

– alle ore 18.30, trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” e del “cammello” dal deposito di via Catania a Camaro Superiore, piazza Fazio; Venerdì 12 agosto – alle 7 il trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” e del “cammello” da Camaro Superiore (piazza Fazio) a Camaro Inferiore nello slargo in prossimità della sede della III Municipalità;

– alle 7 il trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” e del “cammello” da Camaro Superiore (piazza Fazio) a Camaro Inferiore nello slargo in prossimità della sede della III Municipalità; Sabato 13 agosto – alle 7 il trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” e del “cammello” da Camaro Inferiore (slargo in prossimità della sede della III Municipalità) a piazza Unione Europea;

– alle 7 il trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” e del “cammello” da Camaro Inferiore (slargo in prossimità della sede della III Municipalità) a piazza Unione Europea; Domenica 14 agosto – alle 21.30 “Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone” e del “cammello”, da piazza Unione Europea a viale Giostra e ritorno in piazza Unione Europea;

– alle 21.30 “Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone” e del “cammello”, da piazza Unione Europea a viale Giostra e ritorno in piazza Unione Europea; Mercoledì 31 agosto – alle 14.30: trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” da piazza Unione Europea al deposito di via Catania, secondo il seguente itinerario: piazza Unione Europea, vie Garibaldi, Battisti (in senso contrario rispetto al normale transito veicolare) e Catania fino a giungere al deposito.

Le modifiche alla viabilità di Messina

Visti gli eventi, il Comune di Messina ha disposto le seguenti modifiche alla normale viabilità:

dalle ore 00.00 dello scorso lunedì 1 agosto alle 24.00 di lunedì 15 agosto , vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nello slargo antistante la villetta di piazza Castronovo;

, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nello slargo antistante la villetta di piazza Castronovo; dalle 00.00 di mercoledì 10 agosto alle ore 9.00 di venerdì 12 agosto , il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in tutta l’area di piazza Fazio a Camaro;

, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in tutta l’area di piazza Fazio a Camaro; dalle 12.00 alle 21.00 di mercoledì 10 e dalle 00 alle 9 di venerdì 12 agosto , il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato nord del controviale nord di via Comunale Camaro, nel tratto compreso tra il viadotto autostradale (impianto semaforico prima dell’ingresso in autostrada) e piazza Fazio;

, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato nord del controviale nord di via Comunale Camaro, nel tratto compreso tra il viadotto autostradale (impianto semaforico prima dell’ingresso in autostrada) e piazza Fazio; dalle 00.00 di venerdì 12 alle 9 di sabato 13 agosto , il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nello slargo in prossimità della sede della III Municipalità di via Comunale Camaro (complanare sud di via della Marina Russa);

, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nello slargo in prossimità della sede della III Municipalità di via Comunale Camaro (complanare sud di via della Marina Russa); sabato 13 agosto, alle 18.30 e domenica 14 agosto, alle 10.00, in occasione della passeggiata dei “Giganti Mata e Grifone”, sarà interdetto il transito veicolare lungo la via Garibaldi (entrambe le carreggiate) da piazza Unione Europea fino a Piazza Castronovo (sabato 13, alle 18.30) e da piazza Unione Europea a piazza Cairoli/via T. Cannizzaro (domenica 14, alle 10), per il tempo necessario al passaggio del corteo in passeggiata per “Mata e Grifone” e del “cammello”, con presidi mobili a cura del Corpo di Polizia Municipale;

Inoltre, in occasione della passeggiata dei “Giganti Mata e Grifone”, si provvederà a rimuovere gli elementi in poliuretano che costituiscono gli attraversamenti pedonali rialzati in via Garibaldi, alla rotazione (parallelamente all’asse stradale) degli impianti semaforici del tipo a “bandiera” in entrambe le carreggiate di via Garibaldi, nel tratto compreso tra piazza Castronovo e via T. Cannizzaro, e di via Catania intersezione con via Baglio, al fine di non creare ostacolo al transito della manifestazione.

