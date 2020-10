“Messina Si Differenzia”, la nuova app che scioglie i dubbi sul porta a porta

A progettare Messina Si Differenzia, prima app tutta messinese dedicata alla raccolta porta a porta è stato Antonio Pansino con l’obiettivo di sostenere, con un supporto più rapido e “smart”, la gestione e la comprensione della raccolta differenziata, che diciamolo non sta andando proprio benissimo (non in tutte le zone di Messina è stato completata la consegna di mastelli e bidoncini domestici).

«Ho voluto regalare un’applicazione dedicata, seria, gratuita e senza pubblicità – dice Antonio – per aiutare i messinesi con la raccolta differenziata, che inizialmente può essere difficile da gestire. Già oltre 700 utenti, tra famiglie ed esercizi commerciali, utilizzano Messina Si Differenzia».

Messina Si Differenzia, l’app per la raccolta differenziata

Con l’app di Antonio Pansino si potrà conoscere giornalmente con un semplice tocco quali rifiuti vanno conferiti quello specifico giorno. Le funzionalità di Messina Si Differenzia nel dettaglio:

Ricerca e indicizzazione rapida di oltre 1000+ rifiuti dettagliati e differenziati con codice colore e dettagli su come e dove conferirli.

dettagliati e differenziati con codice colore e dettagli su come e dove conferirli. Funzione rapida “ Cosa ritirano oggi?” per conoscere, con un solo click, in base al giorno della settimana automaticamente rilevato, cosa conferire. (riconosce anche le settimane alterne per carta/vetro e l’area di competenza “Sud, Nord, Centro”).

per conoscere, con un solo click, in base al giorno della settimana automaticamente rilevato, cosa conferire. (riconosce anche le settimane alterne per carta/vetro e l’area di competenza “Sud, Nord, Centro”). Gestione di 2 aree diverse contemporaneamente: Casa / Lavoro .

. Calendario della raccolta Domestica e Non Domestica in base alla zona di appartenenza con notifica attiva giornaliera di remind. (disattivabile a scelta dell’utente).

Domestica e Non Domestica in base alla zona di appartenenza con notifica attiva giornaliera di remind. (disattivabile a scelta dell’utente). Mappa degli ecocentri/isole ecologiche della città di Messina con orari e tipologia di rifiuti supportati.

Sezione “Simboli” per istruire il cittadino.

per istruire il cittadino. Richiesta per il secondo ritiro settimanale pannolini .

. Istruzioni e Numero verde per raccolta ingombranti .

. Funzione segnala un rifiuto mancante .

. Info point locale con indirizzo, orari e numeri di telefono.

Al momento, l’applicazione è disponibile solo per android.

Esistono anche altre applicazioni dedicate alla raccolta differenziata, ne abbiamo parlato in questo articolo.

