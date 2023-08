Messina diventa un set cinematografico: a settembre le riprese del film “Spiaggia di vetro”

Sono iniziate in Calabria le riprese di “Spiaggia di vetro”, film del regista statunitense Will Geiger che a settembre proseguiranno a Messina. Diverse le zone della città dello Stretto che si trasformeranno in un set cinematografico. Vediamo quali e qualche informazione in più sulla pellicola.

“Spiaggia di vetro” è un progetto del regista statunitense Will Geiger, che ne ha curato soggetto e sceneggiatura. Al centro del racconto, un pescatore siciliano di nome Salvo che abbandona la Sicilia dopo un terribile lutto. Il destino lo riporterà però tra le rive dello Stretto, tra i paesaggi di Messina e Villa San Giovanni, dove la sua vita subirà una svolta legata alla tradizionale caccia al pesce spada. Il titolo deriva dalla presenza in molte spiagge dei vetri colorati che le rendono “multicolore”.

Il film “Spiaggia di vetro” è una produzione di Indyca srl e Baobei Film srl, che sarà realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission e della Sicilia Film Commission e il contributo privato del produttore Christoph Fisser. Il regista Will Geiger ha lavorato a film come “Free Willy – la grande fuga” (2010) e “Ocean Tribe, cavalcando le onde” (1999). Nel cast, l’attore Claudio Castrogiovanni.

“Spiaggia di vetro”: dove saranno le riprese del film a Messina

Le riprese del film “Spiaggia di vetro” sono già iniziate lungo lo Stretto: in Calabria interesseranno Villa San Giovanni, Cannitello e Serra San Bruno; in Sicilia si svolgeranno invece a Messina, tra Ganzirri e Torre Faro. Saranno coinvolte nella lavorazione anche la zona del Duomo e di via Don Blasco.

La viabilità:

4 settembre 2023 – divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato monte di via Don Blasco, per un tratto di m. 100,00 in corrispondenza del n. c. 71;

– divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato monte di via Don Blasco, per un tratto di m. 100,00 in corrispondenza del n. c. 71; 4 settembre 2023 – divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ambo i lati del controviale sud di piazza Duomo, nel tratto compreso tra m. 30,00 a monte di via Università e m. 20,00 a valle di corso Cavour;

– divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ambo i lati del controviale sud di piazza Duomo, nel tratto compreso tra m. 30,00 a monte di via Università e m. 20,00 a valle di corso Cavour; dal 7 al 19 settembre 2023 – divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, lato lago di via Lago Grande, per un tratto di m. 70,00 a nord dell’intersezione con via Pietro Rotondo.

