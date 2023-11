Messina senz’acqua il 17 novembre: il piano del Comune per ridurre i disagi ai cittadini

Messina senz’acqua almeno per 24 ore dalla mattina del 17 novembre 2023: l’AMAM avvia i lavori all’Acquedotto di Fiumefreddo con l’obiettivo di portare l’erogazione idrica in città h24 entro il 2026. Ecco il piano del Comune per ridurre i disagi ai cittadini. Tutti i dettagli.

Al via gli interventi dell’AMAM finalizzati a portare l’acqua h24 a Messina, 7 giorni su 7, entro il 2026. I primi lavori riguarderanno la “Mitigazione delle vulnerabilità dell’Acquedotto Fiumefreddo”, che toccherà 9 punti compresi tra Piedimonte (Catania) e Sant’Alessio (Messina). Questo prevede un totale di sei distacchi, il primo è in programma per domani, venerdì 17 novembre. Per ridurre i disagi ai cittadini sarà attivato il COC (Centro Operativo Comunale), sono stati disposti dei punti di approvvigionamento fissi e mobili.

A spiegare la situazione è stato il sindaco di Messina, Federico Basile: «La notizia è che domani stacchiamo l’acqua – ha affermato –, ma la staccheremo in maniera programmata, quindi abbiamo posto in essere tutte le misure per ridurre i disagi ai cittadini. È importante l’intervento di domani perché apre la pista a quelli dei prossimi mesi. Ci teniamo quindi che eventuali criticità vengano segnalate dai cittadini, in modo da poterle risolvere per il prossimo distacco programmato».

L’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli ha poi chiarito come ci si è organizzato con il COC (Centro Operativo Comunale): «Non parliamo di emergenza – ha chiarito –, ma di un distacco della rete idrica. Stiamo comunque comportandoci come se fosse un’emergenza, attivando il COC. L’AMAM ha già indicato quali saranno i punti fissi di distribuzione e dove saranno le autobotti. Noi abbiamo già allertato il volontariato per l’assistenza alla popolazione, insieme alla Messina Social City. Non ravvisiamo particolari problematiche. Il COC aprirà alle 8.00, non alle 7.00 come precedentemente comunicato, perché abbiamo fatto un lavoro di anticipo. Abbiamo preso contatti con le scuole e con le strutture sensibili, come le scuole, gli ospedali e le RSA. La situazione è sotto controllo, speriamo che tutto si svolga nella tempistica stabilita dalla ditta esecutrice dell’intervento».

A concludere, la presidente dell’AMAM, Loredana Bonasera: «I 9 interventi previsti sulla condotta inizieranno domani alle 7.00 – ha precisato – e si concluderanno nelle 24 ore, secondo i tempi stimati dalla ditta esecutrice dei lavori. Cercheremo di coordinare tutto, al COC ci saranno anche i nostri operatori, in modo tale da dare un’informazione univoca. Faremo anche distribuzione di acqua potabile per le fasce sensibili. Sabato l’acqua arriverà in tarda mattinata/primo pomeriggio e tutto rientrerà nella normalità domenica mattina. Sei Comuni ci hanno fornito le loro autobotti e anche le altre partecipate ci stanno dando una mano con i loro autisti, sia ATM che MessinaServizi Bene Comune».

Messina senz’acqua per lavori AMAM: le informazioni utili per i cittadini

Il ciclo dei lavori, spiegano dall’AMAM, sarà di 24 ore, durante le quali l’erogazione idrica sarà sospesa, per poi ritornare a pieno regime nell’arco delle 48 ore. In particolare:

venerdì 17 novembre – alle ore 7.00 inizieranno i lavori sulla condotta adduttrice. Gli interventi si concluderanno, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, nell’arco di 24 ore, comportando per tutto il periodo la sospensione idrica;

– alle ore 7.00 inizieranno i lavori sulla condotta adduttrice. Gli interventi si concluderanno, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, nell’arco di 24 ore, comportando per tutto il periodo la sospensione idrica; sabato 18 novembre – ultimati i lavori, a partire dalle ore 07.00 si avvierà, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, il ripristino dell’erogazione idrica, che si normalizzerà gradualmente nell’arco delle successive 24 ore ovvero entro la giornata di domenica 19 novembre.

I punti di approvvigionamento di acqua potabile: rubinetti fissi e autobotti

Nel dare comunicazione dei lavori previsti a Messina il 17 novembre, che comporteranno il distacco dell’erogazione idrica in città, l’AMAM fornisce tutte le informazioni utili ai cittadini.

In particolare, saranno predisposte 10 postazioni per la distribuzione dell’acqua potabile:

4 da rubinetti fissi situati presso gli impianti: Sede AMAM, viale Giostra – Ritiro; Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo); Viale Europa, pressi dell’Ospedale Piemonte; Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

situati presso gli impianti: 6 da autobotti che stazioneranno presso: Viale Annunziata, all’incrocio con via Ciaramita e via Antonino Agostino, fronte rifornimento Esso; Piazza Francesco Fazio – Camaro; Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari; SS114 nei pressi della Salita Zafferia – Parcheggio del Centro Commerciale Today; Piazza Granatari S.S. 113 dir km 11,00 – all’incrocio con via Nuova; Piazza della Repubblica, fronte Stazione Centrale FF.SS.

che stazioneranno presso:

A partire dalle ore 8.00 di venerdì 17, sarà attivo il COC (Centro Operativo Comunale) raggiungibile al numero telefonico 090 22866, sino a regolare erogazione idrica.

Le date dei distacchi dell’acqua a Messina: il calendario

Il cronoprogramma dei lavori prevede sei interruzioni, nell’erogazione idrica, con cadenza circa mensile a partire dalla prima, prevista per il giorno 17 novembre 2023.

Questo il calendario con le date dei distacchi dell’acqua a Messina dal 17 novembre 2023 al 5 aprile 2024:

venerdì 17 novembre 2023;

venerdì 15 dicembre 2023;

15 dicembre 2023; venerdì 13 gennaio 2024;

13 gennaio 2024; venerdì 16 febbraio 2024;

16 febbraio 2024; venerdì 15 marzo 2024;

15 marzo 2024; venerdì 5 aprile 2024.

I lavori che inizieranno domani, 17 novembre, rientrano in un più vasto piano di investimenti.

