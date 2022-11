Messina senza acqua, chiusi i Dipartimenti UniMe: quali sono e i giorni

Da sabato 26 a domenica 27 novembre 2022, alcune zone di Messina rimarranno senza acqua: per consentire, ai tecnici dell’AMAM, lavori di riparazione di una condotta idrica che collega il serbatoio Montesanto a quello di Tremonti. Proprio per questo anche l’Università di Messina ha deciso di sospendere l’attività didattica dei Dipartimenti dell’Annunziata e del Papardo. «In considerazione dell’interruzione dell’erogazione idrica prevista per una vasta area del territorio cittadino – scrive l’UniMe –, l’attività didattica è sospesa nella giornata di lunedì 28 novembre 2022». Insieme all’università sospese anche le lezioni a scuola a partire da oggi, venerdì 25, a lunedì 28 novembre.

Messina senza acqua

Ricordiamo che l’AMAM sta allestendo dei punti di distribuzione di acqua per la popolazione;

1. Annunziata pressi rifornimento Via Ciaramita e Via A. Agostino;

2. Annunziata alta c.da Citola pressi capolinea ATM;

3. Torrente Trapani pressi cpl. Sirio;

4. Gravitelli Via P. Castelli incrocio S. Corrao;

5. Piazza Marotta – Curcuraci;

6. Faro Sup. Sp 49 Piazza M.A. di Francia;

7. Castanea – S.P. 50 c/o scuola L. Capuana;

8. Granatari c/o Rotonda;

9. Ganzirri – Chiesa San Nicola;

10. Massa San Giorgio – c/o uff. Postale;

11. Massa San Giovanni – c/o Piazza San Giovanni;

12. San Michele – Piazzale ATM.

Ulteriori punti di approvvigionamento idrico saranno allestiti presso:

1. Sede Amam;

2. Viale Principe Umberto presso serbatoio Torre Vittoria;

3. Pozzo Garibaldi (alle spalle di piazza Castronovo, via Gerolamo Savonarola).

Qui, invece, la mappa completa delle zone di Messina senza erogazione idrica.

