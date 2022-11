Messina senz’acqua: l’elenco completo delle scuole chiuse per i lavori AMAM

Confermati i lavori AMAM nel weekend del 25 novembre: il Comune di Messina condivide l’elenco completo delle scuole chiuse, nelle zone interessate dagli interventi, da domani pomeriggio a lunedì 28 (compreso). Vediamo cosa dice l’ordinanza firmata dal sindaco Federico Basile e gli ultimi aggiornamenti.

Inizieranno domani gli interventi AMAM a Messina per la sostituzione della condotta adduttrice che collega il serbatoio Montesanto al serbatoio Tremonti, necessari a causa di una grossa perdita. Prevista l’interruzione della distribuzione idrica in alcune zone della città dello Stretto. Per evitare eccessivi disagi alla cittadinanza il Comune e l’Azienda Meridionale Acque Messina hanno predisposto alcuni punti di distribuzione dell’acqua e la chiusura delle scuole.

Messina senz’acqua per lavori AMAM: l’elenco delle scuole chiuse

La chiusura degli Istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, ricadenti nelle aree interessate dall’interruzione idrica della rete cittadina. Fatta eccezione dei plessi scolastici ubicati nelle zone della città non soggette alla sospensione del servizio idrico Di seguito, l’elenco delle scuole che resteranno chiuse dal pomeriggio di venerdì 25 a lunedì 28 novembre.

Istituto Comprensivo “Gravitelli” Via P. Castelli Plesso di Gravitelli

Istituto Comprensivo “S. Francesco di Paola” S. Licandro Sede Centrale S. Francesco di Paola plesso S. Licandro

Istituto Comprensivo “ E. Vittorini” SS Annunziata plesso di via Caprera plesso di viale Annunziata

Istituto Comprensivo “Villa Lina Ritiro . Cesareo” Villa Lina plesso Villa Lina plesso Lombardo Radice plesso G. Mauro plesso Salice plesso S. Michele plesso Vann’Antò

Istituto Comprensivo “Petrarca – Paradiso” Ganzirri sede centrale Petrarca plesso Donato

Istituto Comprensivo “Evemero da Messina” Torre Faro plesso Faro Superiore sede centrale plesso Papardo plesso Torre Faro

Istituto Comprensivo “Boer – Verona Trento e Cristo Re” plesso ex Matteotti.



Relativamente agli istituti scolastici superiore di pertinenza della Città metropolitana rimarranno chiusi:

La Farina – Basile , soltanto il plesso Basile Annunziata;

, soltanto il plesso Basile Annunziata; Bisazza viale Annunziata;

viale Annunziata; Antonello – Verona Trento – Todaro plesso Majorana – viale Giostra.

(162)