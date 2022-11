Lavori AMAM a Messina: i punti di distribuzione dell’acqua e l’elenco delle scuole chiuse

AMAM e il Comune di Messina confermano i lavori previsti tra il 25 e il 27 novembre 2022 e la conseguente sospensione dell’erogazione di acqua in città. L’Azienda corre però ai ripari e, per evitare per quanto possibile disagi ai cittadini, ha predisposto alcuni punti di distribuzione idrica in tutta l’area interessata dagli interventi. Confermata, inoltre, la chiusura delle scuole.

Confermati i lavori AMAM per la sostituzione della condotta adduttrice che collega il serbatoio Montesanto al serbatoio Tremonti, a Messina, necessari a causa di una grossa perdita. Come da programma, spiegano dall’Azienda, l’intervento complesso che prevede la sostituzione dei circa 70 metri di condotta – posta all’interno di un tubo camicia non ispezionabile – nella zona di Piazza d’Armi, si realizzerà nei giorni dal 25 al 27 novembre. Sarà quindi necessario sospendere e ridurre anche nei due giorni successivi, la distribuzione idrica nella zona nord della città, per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

«In considerazione delle condizioni al contorno – affermano la Presidente di AMAM, Loredana Bonasera e il sindaco Federico Basile – si è ritenuto opportuno confermare, alla data odierna e fatte salve le verifiche sul meteo dei prossimi giorni, l’intervento di riparazione della copiosa perdita, del resto, la macchina organizzativa è pronta a intervenire, con tutti i presidi adeguati a suffragio della popolazione interessata dalle riduzioni e sospensioni idriche».

Pubblichiamo, di seguito, l‘elenco dei punti di distribuzione dell’acqua e quello delle scuole chiuse.

Lavori AMAM a Messina: i punti di distribuzione dell’acqua

Nelle giornate in cui Messina sarà senz’acqua, i punti di distribuzione di acqua alla popolazione saranno i seguenti:

Annunziata pressi rifornimento Via Ciaramita e Via A. Agostino; Annunziata alta c.da Citola pressi capolinea ATM; Torrente Trapani pressi cpl. Sirio; Gravitelli Via P. Castelli incrocio S. Corrao; Piazza Marotta – Curcuraci; Faro Sup. Sp 49 Piazza M.A. di Francia; Castanea – S.P. 50 c/o scuola L. Capuana; Granatari c/o Rotonda; Ganzirri – Chiesa San Nicola; Massa San Giorgio – c/o uff. Postale; Massa San Giovanni – c/o Piazza San Giovanni; San Michele – Piazzale ATM.

Ulteriori punti di approvvigionamento idrico nei seguenti punti della città:

Sede Amam; Viale Principe Umberto presso serbatoio Torre Vittoria; Pozzo Garibaldi (alle spalle di piazza Castronovo, via Gerolamo Savonarola).

Messina senz’acqua: le scuole chiuse

Le scuole interessate dall’ordinanza sindacale di chiusura (in vigore dal 25 al 28 novembre) saranno le seguenti:

La Farina Basile plesso Basile (Annunziata); Bisazza (viale Annunziata pressi viale Regina Elena); Antonello – Verona Trento plesso Maiorana (viale Giostra); Battisti Foscolo (via Alessandro Manzoni – Giostra); Villa Lina (Ritiro); Vittorini (Annunziata); Evemero (Ganzirri); S. Francesco di Paola (S. Licandro).

Lavori AMAM a Messina: le mappa delle zone interessate

Qui le zone di Messina senza acqua:

C.da San Corrao e parte alta di Gravitelli;

Parte alta della via Torrente Trapani dal centro sportivo Cappuccini verso monte;

via Puntale Arena, via Adda, via Carrai, via Varatia, via Trebbia, via Grattoni, via 108;

C.da Scoppo e c.da Caprera;

vallata del Giostra dal viale Regina Elena verso monte, compresa la parte a monte (Badiazza, San Jachiddu, Tremonti, c.da San Michele, Reginella);

San Licandro e tutta la zona a monte del viale Regina Elena;

vallata del torrente Annunziata compresa tutta la parte a monte (c.da Citola, Annunziata Alta, Campo Italia);

tutta la zona nord del Comune di Messina: dal Viale Annunziata fino a Mortelle, compresi tutti i villaggi collinari (Marotta, Papardo, Castanea, Masse, Curcuraci, Faro Superiore – dalla via Torrente Papardo verso Sant’Agata), ad esclusione di Sperone , Salice , Faro Superiore (la parte dalla via Torrente Papardo fino a Tono) e della fascia litoranea dei villaggi di Paradiso , Pace e Sant’Agata ;

, , (la parte dalla via Torrente Papardo fino a Tono) e della dei villaggi di , e ; Ganzirri, Torre Faro.

Inoltre, ci saranno disservizi nelle seguenti zone di Messina:

Camaro Superiore (c.da Ummo, via Annibale, complesso Mito, c.da Luce) e Camaro S. Luigi;

Bisconte;

Fascia litoranea dei villaggi di Pace e Sant’Agata.

I suggerimenti di AMAM e Comune e i numeri da chiamare in caso di emergenza

Nel dare queste comunicazioni, AMAM e Comune invitano i cittadini che vivono nelle aree interessate dai lavori a verificare la funzionalità dei propri sistemi di accumulo d’acqua (serbatoi, cisterne condominiali, autoclavi) o, qualora presenti, dei pozzi privati, per limitare al massimo i disagi legati alla programmata interruzione dell’erogazione. Al contempo, si invita anche ad un consumo di acqua potabile senza sprechi.

L’Azienda Meridionale Acque di Messina pubblicherà aggiornamenti sulle proprie pagine ufficiali (sito e Facebook). Gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato del COC: 09022866 o quello di AMAM 0903687722 o sulla pagina social.

