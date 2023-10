Sapori d’Autunno 2023: come partecipare all’avviso del Comune

Anche per il 2023 torna “Sapori d’Autunno“, appuntamento promosso dal Comune di Messina per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni locali. «Viste le richieste già trasmesse dagli operatori commerciali, – si legge nell’avviso del Comune –, si intende replicare la manifestazione Sapori d’Autunno, rivolta non soltanto ai prodotti gastronomici locali, ma anche ai prodotti derivati dalle coltivazioni e dall’artigianato locale». Sapori d’Autunno si svolge in 15 punti della città fino al 20 dicembre, dalle 10.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

Sapori d’Autunno 2023: come partecipare

Gli operatori commerciali del settore alimentare di prodotti tipici locali e prodotti tipici locali non alimentari purché di provenienza locale nel rispetto del carattere stagionale e nel rispetto dell’ambiente, provvisti già di autorizzazione al commercio interessati a partecipare a Sapori d’Autunno 2023 possono inoltrate la domanda tramite portale SUAP, per l’assegnazione dei posteggi già individuati:

n.1 posteggio S.S. 114 area di parcheggio compresa tra Via Sacra Famiglia e Viale Torrente San Filippo;

n. 2 posteggi in S.S. 114 di cui uno in area di parcheggio antistante OVS e 1 in area di parcheggio Scuola Gaetano Martino;

n. 1 posteggio Via Giorgio La Pira, S. S. 114 ;

n.1 posteggio in Via Roma pressi intersezione con Via G. La Farina (oltre 5 m. dall’intersezione);

n.1 posteggio in Via Salandra pressi intersezione con Via G. La Farina (oltre 5 m. dall’intersezione);

n. 2 posteggi in Via Tommaso Cannizzaro nel tratto compreso tra Via Lenzi e Viale Principe Umberto uno lato monte e uno lato valle;

n.1 posteggio su Via Porta Imperiale dopo l’intersezione con la Via Tommaso Cannizzaro;

n.1 posteggio in Via T. Cannizzaro pressi Via Porta Imperiale a monte del chiosco edicola;

n. 1 posteggio Piazza Castronovo;

n. 2 posteggi in Viale Giostra nel tratto compreso tra Via G. Garibaldi e Viale Regina Elena, uno lato monte uno lato valle;

n. 2 posteggi in Viale Annunziata nel tratto compreso tra Viale della Libertà e Viale Regina Elena, uno lato monte uno lato valle.

A questo link la planimetria completa.

