Messina, Salvo Puccio è il nuovo Direttore Generale del Comune

L’ex presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) di AMAM, Salvo Puccio, è il nuovo Direttore Generale del Comune di Messina. A sancirlo, il decreto di nomina firmato ieri, 16 dicembre 2022, dal sindaco Federico Basile a seguito delle dimissioni della dottoressa Rossana Carrubba, già segretario generale di Palazzo Zanca e Palazzo dei Leoni.

È proprio a causa del triplo incarico, adesso doppio, che Rossana Carrubba ha deciso di dare le dimissioni da Direttore Generale. Si legge infatti nell’ordinanza sindacale che «la dott.ssa Carrubba svolge l’incarico di Segretario Generale in entrambi gli enti e stante la gravosità di tutti gli incarichi ad Ella facenti capo, in data 16 dicembre 2022, ha comunicato allo scrivente le dimissioni dalla carica di Direttore Generale di questo Comune». Le sue dimissioni sono diventate effettive con la nomina di Salvo Puccio.

Il dottor Salvo Puccio è laureato in Scienze Biologiche, è Geologo, viene da Giardini Naxos e, come già ricordato, è stato presidente del Consiglio di Amministrazione e poi direttore generale di AMAM, nonché dirigente della Città Metropolitana di Messina. La nomina al Comune è di tipo fiduciario e legata a quella al sindaco, l’incarico ha la durata di 5 anni per un compenso omnicomprensivo annuo di euro 130.000,00 euro.

Il curriculum di Salvo Puccio è disponibile a questo link.

(2)