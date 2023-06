Messina. Rumori “sospetti” a Casa Serena. Carbone: «Quando iniziano i lavori?»

Quando inizieranno i lavori di ristrutturazione di Casa Serena e quali sono le condizioni della struttura? A chiederlo è il consigliere comunale Dario Carbone, che raccoglie le segnalazioni e le preoccupazioni di alcuni cittadini e chiede chiarimenti al Comune di Messina.

A gennaio 2023 il trasferimento degli anziani ospiti di Casa Serena all’IPAB Collereale per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione della struttura. Da allora, però, diversi residenti della zona hanno notato rumori sospetti provenienti dall’interno dell’edificio, teoricamente vuoto. Il consigliere comunale Dario Carbone ha quindi chiesto notizie sulle condizioni di Casa Serena al Comune di Messina: «Con una segnalazione protocollata qualche settimana fa al Dipartimento competente ho chiesto di conoscere tanto lo stato attuale della struttura quanto la previsione in ordine agli annunciati lavori di ristrutturazione ma non ho ancora ricevuto risposta».

«Tale segnalazione – chiarisce – è scaturita dal fatto che diversi cittadini e residenti hanno lamentato rumori sospetti all’interno della struttura da qualche mese in stato di abbandono e recentemente il cancello della struttura è stato visto aperto ed accostato in orario diurno. Non conoscendo se all’interno della struttura siano ivi rimasti cibo, vivande, suppellettili o oggetti personali di proprietà degli anziani fino a qualche tempo fa domiciliati presso il suddetto immobile, ho ritenuto opportuno comunicarlo».

«Casa Serena – conclude Carbone – fa parte della storia di Messina e le Istituzioni devono fare tutto ciò che è in loro potere al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo per l’immobile di proprietà comunale che – se non adeguatamente sorvegliato – potrebbe essere preso di mira da malintenzionati».

