Casa Serena, via ai lavori di manutenzione: gli anziani saranno trasferiti a Collereale

Manutenzione straordinaria e lavori di efficientamento energetico a Casa Serena: gli anziani ospiti della struttura gestita da Messina Social City saranno trasferiti temporaneamente all’IPAB Collereale. A comunicarlo sono l’Azienda Speciale e il Comune, che, in una nota congiunta, spiegano come si procederà.

Gli interventi programmati dall’Amministrazione e dai vertici dell’Azienda Speciale saranno realizzati grazie ad un finanziamento a valere su Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 e in fase di riprogrammazione su fondi regionali FSC. Oltre alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico, è prevista anche l’esecuzione delle verifiche sismiche dell’immobile. Mentre si svolgeranno gli interventi, quindi, gli anziani ospiti di Casa Serena saranno trasferiti dalla struttura di via Sciva, 33 all’IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) Collereale.

Di seguito, la nota di Messina Social City e del Comune: «Il trasferimento – si legge nel documento – si rende necessario al fine di consentire gli interventi previsti dal progetto ammesso a finanziamento a valere su Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 e in fase di riprogrammazione su fondi regionali FSC, compresi quelli relativi alle verifiche sismiche dell’immobile».

«Pertanto – prosegue la nota –, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, in un contesto dei locali completamente liberi dagli ospiti e al fine di evitare loro condizioni di disagio, causate da eventuali spazi parzialmente inagibili per la presenza di maestranze all’interno della struttura, è stata concordata la decisione di trasferire temporaneamente gli anziani al Collereale, in attesa che Casa Serena possa essere restituita alla fruizione dei suoi ospiti completamente ammodernata nell’ottica di ottimizzazione e a garanzia della qualità assistenziale».

