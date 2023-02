Messina, ristampato il pannello turistico vandalizzato a Piazza Municipio

Imbrattato e reso illeggibile a luglio 2022, il pannello informativo che racconta la storia di Palazzo Zanca, posizionato ai piedi della scalinata che porta al Comune di Messina, è stato ristampato, da un privato, grazie all’iniziativa “Adotta il turismo”.

La vicenda l’abbiamo raccontata qui, a segnalare l’accaduto, con amarezza, era stato l’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso. Oggi, a qualche mese di distanza, il pannello dedicato al Palazzo Municipale è tornato a raccontare la sua storia. La ristampa rientra nel progetto “Adotta il turismo”, lanciato a dicembre 2022. In sostanza, il Comune di Messina ha lanciato una manifestazione di interesse finalizzata a individuare commercianti e ordini professionali che avessero voglia di curare la ristampa di alcuni pannelli informativi del centro storico, realizzati 10 anni fa e ormai logori. Il primo risultato di questa iniziativa lo possiamo vedere oggi a piazza Unione Europea.

«Il Sindaco Federico Basile – si legge in una nota del Comune di Messina –, a nome dell’Amministrazione comunale, ringrazia per la sensibilità il virtuoso cittadino che, animato di senso civico, ha chiesto di restare anonimo per un’azione con la quale ha voluto esprimere il suo contributo alla rigenerazione degli elementi che contribuiscono a rendere Messina accogliente e capace di raccontare la sua bellezza».

