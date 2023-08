Messina, ripartiti i lavori sul viadotto Ritiro dopo lo “stop” di Ferragosto

Sono ripartiti lo scorso lunedì 21 agosto i lavori sul viadotto Ritiro che, nei prossimi mesi, dovrebbero portare (finalmente) al completamento dell’opera. Adesso, gli operai della ditta incaricata, la Toto Costruzioni, sono di nuovo in campo. A comunicarlo, mostrando le immagini dal cantiere, è il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane).

Si erano interrotti nella settimana di Ferragosto i lavori sul viadotto Ritiro dopo un importante step: la demolizione dell’ultima campata, in prossimità dello svincolo di Giostra. L’operazione è stata portata a termine lo scorso 3 agosto dagli operatori della Toto Costruzioni, che ha mostrato le immagini dell’esplosione.

Adesso, comunicano da Autostrade Siciliane, gli operai sono di nuovo sul posto per gli ultimi mesi di lavoro: «Il cantiere è ripartito – informano dal CAS. Da lunedì 21 agosto una squadra di 4 persone sta procedendo alla posa dell’armatura del muro sponsale sul torrente Badiazza. Un operatore sta eseguendo movimento terra in prossimità della spalla lato Palermo, in modo da iniziare l’inghisaggio delle barre di armatura della nuova spalla. Un secondo operatore sta eseguendo lo scavo meccanico a tergo della spalla, in modo da procedere alla demolizione di una parte della vecchia spalla».

Di seguito, le immagini condivise sui social da Autostrade Siciliane:

Loading... ×

I lavori di viadotto Ritiro, consegnati alla Toto Costruzioni – ditta specialista del settore, incaricata dell’esecuzione da Autostrade Siciliane – nel 2016 e avviati nel 2017, dovrebbero finalmente avviarsi alla conclusione. L’obiettivo del CAS, secondo quanto detto dal presidente Filippo Nasca in un’intervista a IlSicilia, è quello di ultimare gli interventi entro la fine del 2023.

(39)