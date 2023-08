Messina, riaperta Piazza del Popolo: il nuovo restyling e i lavori ancora da fare – VIDEO

Taglio del nastro a Piazza del Popolo, a Messina. A distanza di due anni dalla prima aggiudicazione dei lavori, poi annullata, il nuovo restyling si è concluso: «Abbiamo ridato a questa zona della città il senso di piazza che mancava – dichiara il Sindaco di Messina, Federico Basile. Piazza Lo Sardo meglio nota piazza del Popolo, una delle più antiche di Messina, da oggi è fruibile da tutti. Uno spazio urbano riqualificato che va valorizzato come merita, anche intervenendo sugli antichi portici».

Mancano, infatti, altri accorgimenti ancora da fare per terminare il progetto pensato per Piazza del Popolo. I dettagli nel servizio in copertina.

Piazza del Popolo a Messina: il progetto

Dopo la prima aggiudicazione dei lavori nel 2021, annullata a causa di alcuni accertamenti, il progetto di piazza Lo Sardo è stato rivisto per poi essere aggiudicato dalla ditta Mondello Costruzioni Srl per un importo di circa 403mila euro. Rifatta la pavimentazione con mattonelle in pietra lavica “martellate”, collocate a raggiera, sono state rimosse le due grandi fioriere e aggiunte delle sedute in cemento rivestite in lastre levigate di pietra lavica.

Non sono tuttavia mancate le polemiche sul progetto di rifacimento della Piazza del Popolo a Messina. Il Comitato Avignone aveva, infatti, presentato una proposta alternativa e lanciato una raccolta firme.

Alla riapertura della piazza erano presenti, insieme al Sindaco Basile: il vicesindaco Salvatore Mondello; il direttore generale Salvo Puccio; i consiglieri comunali Giovanni Caruso e Raimondo Mortelliti; il presidente della IV municipalità Matteo Grasso; i rappresentanti dell’impresa Mondello Costruzioni Srl e i tecnici comunali che hanno seguito i lavori. La cerimonia è stata preceduta dalla benedizione impartita da padre Gianfranco Centorrino, cappellano del Corpo di Polizia Municipale e parroco della chiesa del Carmine.

