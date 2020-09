Messina. Referendum 2020: entro domani le domande per fare il Presidente di seggio

In occasione del Referendum costituzionale 2020 – si voterà domenica 20 e lunedì 21 settembre -, l’Ufficio Elettorale del Comune di Messina ricerca disponibilità da parte dei cittadini interessati ad assumere la funzione di Presidente di seggio per l’eventuale nomina, qualora si rendesse necessaria la sostituzione per impedimento dei Presidenti nominati dalla Corte d’Appello.