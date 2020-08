Messina. Raccolta rifiuti nel weekend di Ferragosto: quando conferire e quando no

Il weekend di Ferragosto è alle porte e MessinaServizi Bene Comune comunica come funzionerà la raccolta dei rifiuti a Messina tra il 14, il 15 e il 16 agosto e quando si potranno conferire la differenziata e l’indifferenziata. Vediamo, nel dettaglio, la nota dell’Azienda.

Le regole di base sono sempre le stesse, nei giorni prefestivi non si conferisce l’indifferenziata nei cassonetti posizionati lungo le strade della città, mentre il servizio di raccolta differenziata porta a porta prosegue regolarmente come da calendario.

Conferimento e raccolta rifiuti a Messina nel weekend di Ferragosto

Per il weekend di Ferragosto è vietato gettare rifiuti indifferenziati nella giornata di venerdì 14 agosto (in quanto prefestivo), cosa che sarà invece possibile fare sia sabato 15 che domenica 16 agosto.

Per quel che riguarda, invece, la raccolta differenziata porta a porta – come si anticipava – il servizio proseguirà regolarmente sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, sulla base dei calendari settimanali stilati per le varie zone della città e consultabili a questo link sul sito di MessinaServizi Bene Comune.

Si ricorda, infine, che da lunedì 17 agosto (secondo quanto comunicato nei giorni scorsi dalla Partecipata Comunale) verranno rimossi i cassonetti per il conferimento dell’indifferenziata da nove zone della città di Messina.

(150)