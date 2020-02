Messina quarta città con più traffico in Italia, anche peggio di Milano

797 Condivisioni Facebook Twitter

Messina è la quarta città in Italia per traffico veicolare. In media gli automobilisti che la percorrono ogni giorno passano impiegano per arrivare a destinazione il 31% del tempo in più. A dirlo sono i dati elaborati da Tom Tom Traffic per il 2029 e diffusi nelle scorse ore.

Un dato sconfortante, ma che di certo non può stupire che ogni giorno si sposta con la macchina. Magra consolazione (magrissima), la città è migliorata rispetto al 2018, nel senso che ha perso un punto percentuale. Nella classifica dell’anno scorso la quantità di tempo in più passata dai messinesi nel traffico era del 32%. Ma nella top five c’è un’altra siciliana, che batte in negativo Messina, ovvero Palermo, che si posiziona terza con il 36%. Catania, invece, è settima con il 25%.

La TOP 5 delle città d’Italia più congestionate dal traffico: Messina è quarta

Roma (38%) Palermo (36%) Napoli (32%) Messina (31%) Milano (31%)

A livello mondiale, invece, la città dello Stretto si posiziona 104esima.

Qualche dato sul traffico a Messina nel 2019

Tom Tom Traffic stila un report dettagliato sul traffico di Messina analizzando: gli orari di punta, il giorno peggiore e il migliore per il traffico in città nell’anno appena trascorso, il momento più congestionato, in media, in una normale settimana.

Per quel che riguarda il giorno e l’orario peggiore per mettersi in macchina, il report segnala il martedì mattina tra le 8 e le 9. Partendo da casa prima delle 8, in questo caso, si possono risparmiare 4 ore di tempo l’anno. In un anno, ci dice inoltre Tom Tom Traffic, si sprecano nel traffico nelle ore di punta ben 115 ore, ovvero 4 giorni e 19 ore.

In questo lasso di tempo si sarebbe potuto: leggere 3450 delle 4211 pagine di “Alla ricerca del tempo perduto di Proust”; oppure ascoltare 2240 volte “Imagine” di John Lennon; o ancora, guardare 101 puntate di Game of Thrones.

Nel 2019, ci dice ancora Tom Tom Traffic, il giorno con meno traffico a Messina è stato il 24 febbraio, quello con più traffico il 19 dicembre.

Qualche grafico sul traffico a Messina nel 2019

Quali sono state le ore di maggior traffico a Messina nel 2019?

Quali sono stati i migliori per evitare il traffico?

Quanto tempo extra è stato sprecato nel traffico a Messina nel 2019?

Cosa fare?

Tra le tante soluzioni che vengono in mente, la più semplice è quella di usare meno l’auto privata e muoversi di più con i mezzi pubblici o iniziare a usare le biciclette, un po’ come previsto dal progetto Muoviti Leggero, presentato ieri al Comune di Messina. Soluzioni forse difficili da digerire per chi è abituato a muoversi con la macchina, ma che con un po’ d’impegno possono diventare abitudini più sane per la persona e per l’ambiente.

