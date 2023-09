Messina, proseguono i lavori di estensione della pista ciclabile

A Messina proseguono i lavori di miglioramento della sicurezza ed estensione della pista ciclabile urbana del centro città. Gli interventi di adeguamento prevedono la collocazione dei cordoli di delimitazione della ciclabile e della corsia riservata e il ripristino degli attraversamenti pedonali. Per consentire i lavori, istituiti i provvedimenti viabili in via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Cannizzaro:

fino a venerdì 22 settembre istituito il divieto di transito veicolare nella corsia ciclabile e nella corsia riservata di via Cesare Battisti, direzione di marcia nord-sud, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Cannizzaro , per consentire la collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale;

nella corsia ciclabile e nella corsia riservata di via Cesare Battisti, direzione di marcia nord-sud, , per consentire la collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale; dalle 20.30 di domani, giovedì 14 settembre, alle 07.00 di venerdì 15 settembre, e dalle 20.30 di venerdì 15 settembre alle 07.00 di sabato 16, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est di via Battisti, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Cannizzaro, per tratti di lunghezza pari a 10 metri, in corrispondenza di ogni attraversamento pedonale.

Lavori di estensione della pista ciclabile

Partiti il 24 luglio 2023, i lavori di miglioramento ed estensione della pista ciclabile di Messina sono stati affidati alla ditta SEGNALETICA TRE A S.R.L di Salerno per un importo di 588.332,31 euro oltre IVA, risorse finanziate dal Ministero delle Infrastrutture. Gli interventi riguardano il centro città in particolare: Viale S. Martino, Piazza Cairoli, via T. Cannizzaro, corso Cavour, viale Boccetta, via Garibaldi, via C. Battisti. I lavori proseguiranno, secondo il programma, fino al 7 novembre.

