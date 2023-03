Messina, prosegue la potatura degli alberi: i divieti di sosta dal 13 marzo al 15 aprile

Proseguono gli interventi di potatura degli alberi a Messina da lunedì 13 marzo a sabato 15 aprile. Per consentire lo svolgimento delle attività agli operatori della MessinaServizi Bene Comune, Palazzo Zanca ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Si tratterà in particolare di divieti di sosta che interesseranno diverse strade nella zona Centro-Nord e nella zona Sud della città dello Stretto. Tutti i dettagli.

Potatura alberi e divieti di sosta a Messina: le strade interessate

Il Comune di Messina ha quindi disposto da lunedì 13 marzo sino al 15 aprile 2023, nella fascia oraria 7-16, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta:

nella zona centro-nord – nelle vie Pozzoleone, San Filippo Bianchi, Giacomo Venezian, Università, dei Verdi, Cesare Battisti, Del Vespro, piazze Fulci e Cavallotti, Campo delle Vettovaglie, Alessio Valore, piazze Stazione e della Repubblica, Michele Amari, villetta via Dino e Clarenza, San Paolo;

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

