Messina, prorogata l’isola pedonale di via Camiciotti (si punta a renderla permanente)

È ufficiale: l’isola pedonale di via Camiciotti sarà prorogata fino al 7 gennaio 2024. A stabilirlo, una delibera di Giunta a firma dell’assessore e vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello. L’obiettivo finale è quello di riqualificare l’area e rendere permanente la pedonalizzazione.

L’isola pedonale di via Camiciotti, tra via Ugo Bassi e via Giordano Bruno, era stata richiesta da Confesercenti lo scorso 8 giugno 2023. L’Amministrazione Basile aveva dato il via libera a fronte anche dell’impegno preso dai commercianti della zona di investire sull’area per realizzare una vera e propria isola pedonale dotata di arredi e di tutto il necessario.

«La […] Deliberazione – si legge nella delibera di Giunta n. 456 del 3 ottobre 2023 in riferimento al provvedimento precedente – prevedeva l’eventuale istituzione permanente della suddetta area pedonale solo a seguito della presentazione a questa Amministrazione di un progetto esecutivo di arredo urbano e di riqualificazione del tratto di strada in oggetto redatto a cura e spese delle Ditte che svolgono la propria attività nel medesimo tratto di strada ed approvato dagli Enti competenti in materia ed, altresì, dell’impegno a realizzarlo».

A settembre 2023 Confesercenti Messina ha ribadito l’intenzione dei commercianti di investire su via Camiciotti e richiesto nuovamente l’isola pedonale permanente. Da qui il provvedimento che proroga al 7 gennaio 2024 l’isola pedonale, nell’attesa del progetto esecutivo.

Nel frattempo, il viale San Martino è tornato pedonale h24, nella tratta tra la via Ettore Lombardo Pellegrino e la via Santa Cecilia, fino al 7 gennaio 2024. Anche qui, l’obiettivo è rendere la pedonalizzazione permanente.

