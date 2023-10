Messina, da stasera l’Isola pedonale di viale San Martino sarà attiva h24

Tra poche ore l’isola pedonale di viale San Martino tornerà attiva h24 tutti i giorni, almeno fino al 7 gennaio 2024. Cambia quindi la viabilità del centro di Messina, con nuovi dissuasori di transito e divieti. Vediamo quando scatta la pedonalizzazione e tutte le novità.

Mentre ancora nel dibattito cittadino tiene banco la polemica sulla pista ciclabile, Messina si prepara a un’ulteriore modifica viaria. A partire dalle ore 21.00 di oggi, venerdì 6 ottobre 2023, e fino al 7 gennaio 2024, l’isola pedonale di viale San Martino sarà attiva tutto il giorno tutti i giorni. Un esperimento già fatto lo scorso Natale che aveva diviso in due la città, come spesso accade quando si tratta di viabilità, tra favorevoli e contrari. Questa volta, però, la Giunta Basile non sembra intenzionata a fare un passo indietro, contrariamente a quanto avvenuto nei mesi scorsi, e la pedonalizzazione potrebbe essere definitiva. L’obiettivo dell’Amministrazione è infatti quello di incentivare l’uso del mezzo pubblico e disincentivare l’uso dell’auto privata.

Cosa cambierà per gli automobilisti messinesi? L’isola pedonale comprenderà il tratto di viale San Martino che va dalla via Ettore Lombardo Pellegrino alla via Santa Cecilia. Nelle scorse ore è iniziato il posizionamento dei dissuasori di transito in corrispondenza delle intersezioni del viale San Martino con la via Santa Cecilia e con la via Maddalena. Questo fatti salvi, naturalmente, gli spazi per il passaggio dei veicoli a servizio di persone con disabilità, dei veicoli dei mezzi di soccorso e degli organi di polizia stradale e dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle fasce orarie consentite (06.30-09.30 e 14.00-15:30).

.L’ordinanza di modifica dell’isola pedonale di viale San Martino è consultabile a questo link.

(353)