Messina: presentato il Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo Caronte & Tourist

Il Gruppo Caronte & Tourist ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2023 in conferenza stampa al Comune di Messina. Si tratta di uno strumento attraverso il quale il gruppo Caronte & Tourist vuole condividere il proprio impegno per un presente e un futuro migliore.

I risultati del bilancio sono stati raggiunti grazie a tutte le persone del Gruppo C&T, alla loro passione e dedizione. Il documento dà conto delle attività e dei risultati portati avanti dall’azienda in termini di impatti ambientali e sociali sul territorio.

Bilancio Sostenibilità 2023: che cos’è il Gruppo C&T

Pietro Franza, Amministratore Delegato del Gruppo ha dichiarato: «il bilancio di sostenibilità serve anche a far capire alla comunità che cos’è Caronte & Tourist e come vogliamo presentarci al resto del mondo».

Pietro Franza ha spiegato il rapporto del Gruppo con gli stakeholder e come il Gruppo punti sui principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, svolgendo un grano lavoro sia all’interno che all’esterno dell’Azienda.

L’Amministratore Delegato ha poi elencato alcune delle novità che Caronte & Tourist ha adottato al suo interno: «abbiamo il comitato interno di controllo, di gestione e la figura del compliance officer che verifica in base a tutte le attività e i porti dove siamo, l’aderenza del nostro modo di lavorare con la legalità e tutte le normative. Nel 2023 abbiamo aggiornato il nostro codice etico. Abbiamo introdotto la figura dell’energy manager, implementato il nostro programma antitrust e dell’anticorruzione. Inoltre, abbiamo creato la figura del consigliere di fiducia. Quest’ultimo si occupa di ascoltare chiunque faccia parte del Gruppo e abbia qualsiasi tipo di problema».

Nella conferenza stampa di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo Caronte & Tourist, presente anche un traduttore di lingua nazionale di segni.

Bilancio Sostenibilità 2023: di cosa si tratta

Il Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo Caronte & Tourist inizia con una lettera agli stakeholder. Il bilancio è stato predisposto secondo quattro fasi. Le fasi sono: avvio e analisi preliminare, raccolta e aggiornamento dati, stesura del bilancio di sostenibilità e approvazione del bilancio. La rendicontazione di sostenibilità del Gruppo è stata condotta seguendo il principio di materialità.

Il perimetro dei dati e delle informazioni economiche, sociali e ambientali risulta essere composto dalle società facenti parte del Gruppo Caronte & Tourist al 31 dicembre 2023 consolidate con il metodo integrale.

Tre importanti novità del 2023 sono state la formazione in ambito ambientale, sociale e di governance. Sono stati definiti i flussi dei dati con procedura di reporting formalizzata. Il bilancio è formato da sette capitoli in cui nel primo viene descritto il Gruppo, il secondo riguarda la sostenibilità nel Gruppo e poi ogni capitolo ha il proprio ambito specifico.

Partire dal passato per andare verso il futuro

Il sindaco di Messina Federico Basile ha espresso sincera gioia per la scelta di presentare il bilancio nella casa comunale. Ha dichiarato: «con tutti i ruoli si può fare del bene alla città. Sono convinto che continuando così, a Messina, l’imprenditoria possa ancora lavorare per il bene di tutti».

Il Consigliere di Amministrazione del Gruppo Vincenzo Franza ha esposto gli obiettivi dei prossimi bilanci. Ha spiegato: «l’azienda cresce, va avanti e migliora. La nostra crescita parte dal passato e va verso il futuro. Non siamo armatori ma traghettatori. Siamo nati nello Stretto ma siamo presenti in tutta la Sicilia con le Isole Minori e cerchiamo anche di andare all’estero a portare questo patrimonio di cultura che si è formato nello Stretto nella capacità di traghettare. Lo stiamo facendo con navi nuove, moderne e sostenibili. Ne è un esempio l’unico traghetto a Messina che funziona a LNG. Abbiamo nelle Eolie la Nave Nerea che naviga in condizioni marine in cui prima non si navigava. Abbiamo portato ai massimi livelli i sistemi che fanno funzionare l’azienda come la smaterializzazione del biglietto. Portiamo avanti progetti di integrazione con ANAS per conoscere meglio i flussi di traffico e guardiamo con curiosità all’intelligenza artificiale».

Infine ha aggiunto: «curiamo gli uomini non solo formandoli e aiutandoli a crescere ma soprattutto stimolandoli. La carriera della via del mare e per il mare non è facile; richiede impegno e tanta passione».

Verso l’obiettivo “Incidenti Zero”

Tiziano Minuti, HR Manager del Gruppo Caronte & Tourist ha poi elencato i rapporti che il Gruppo ha con i vari enti. Ha sottolineato il rapporto che il Gruppo ha col volontariato menzionando il CIRS, con il mondo della scuola e della formazione facendo riferimento all’ITS Academy di Catania e all’Università degli Studi di Messina.

Non è mancata la menzione al mondo dei diritti con la sponsorizzazione del Gay Pride e l’istituzione della carriera Alias all’interno del Gruppo.

Punto importante su cui Calogero Famiani, AD di Caronte & Tourist Isole Minori, ha posto l’attenzione è stato il tema della sicurezza sul lavoro. Calogero Famiani ha dichiarato: « questa è una delle nostre priorità assolute. Il nostro obiettivo è “Incidenti Zero”. Può essere utopistico ma noi ci crediamo. Abbiamo tantissimo investito in prevenzione e formazione, insediando

anche un gruppo di lavoro dedicato».

Impegno per il territorio, la comunità e l’ambiente

A concludere la presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo Caronte & Tourist sono stati Lorenzo Matacena, Vice Presidente del CdA e Amministratore Delegato e Olga Mondello Franza, Presidente del CdA.

Matacena ha spiegato come il Gruppo dedichi molta attenzione al tema della sicurezza che parte dal rispetto delle norme e indicato i prossimi obiettivi del Gruppo come la consegna di nuove navi che possano arricchire la flotta. In più, ha affermato: «abbiamo progetti importanti per il futuro tra cui il confronto con le buone tecnologie come l’intelligenza artificiale. Non dimentichiamo che i giovani rappresentano il nostro futuro».

Olga Franza, in conclusione, ha ringraziato tutti i presenti alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo Caronte & Tourist. La presidente del Gruppo e Cavaliere del lavoro ha inoltre dichiarato: «la questione della rendicontazione degli aspetti non finanziari, quelli cioè legati alla sostenibilità, non è stata negli scorsi anni all’ordine del giorno per la maggioranza delle aziende. Lo è stata comunque per Caronte & Tourist che già dal 2017, benché non vincolata da alcun obbligo di legge, ha presentato su base volontaria il proprio bilancio di sostenibilità con l’intento certo di illustrare numeri e progetti, ma soprattutto di spiegare il proprio impegno per il territorio, per la comunità, per l’ambiente».

