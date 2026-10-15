Messina. Presentate le iniziative per l’Ottobre Rosa 2026

Prevenzione, informazione, sensibilizzazione: sono questi gli obiettivi delle iniziative dell’Ottobre Rosa a Messina. Le numerose attività, presentate questa mattina in conferenza stampa all’Asp di Messina, si terranno dall’11 al 30 ottobre, in occasione del mese internazionale della prevenzione del tumore al seno.

La missione della direzione strategica composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e il direttore amministrativo Giancarlo Niutta, è quella di creare consapevolezza e conoscenza nel cuore della cittadinanza.

Ottobre Rosa a Messina e gli screening che salvano la vita

«Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e come Asp abbiamo pensato a numerose iniziative dall’11 al 30 ottobre. Ma la prevenzione non può fermarsi ad un solo esame e in un solo mese» – ha dichiarato il direttore generale dell’ASP di Messina Giuseppe Cuccì. Oltre alla prevenzione tramite screening per il tumore al seno e quello del collo dell’utero, il direttore generale ha sottolineato: «c’è un esame di cui si parla ancora troppo poco. Si tratta dello screening del tumore colon retto. È un tumore silenzioso, che spesso non dà sintomi nelle fasi iniziali e proprio per questo la prevenzione è la nostra arma più forte. Basta un test semplice per cambiare il corso di una storia. La diagnosi precoce salva la vita e fare prevenzione oggi significa regalarsi il domani».

La direttrice dell’UOC Centro Gestionale Screening Rosaria Cuffari ha ricordato che l’Asp di Messina dispone di un camper mobile per gli screening. «È importante avvicinarsi alle persone, ma è ancor più importante far passare il messaggio che bisogna fare prevenzione per ridurre la mortalità e l’incidenza di patologie che sono la causa principale di morte e di inabilità nella nostra nazione» – ha aggiunto.

La direttrice ha poi concluso: «questo è il mese dedicato allo screening mammografico che si rivolge alle donne dai 50 ai 69 anni mediante l’esecuzione di una mammografia che consente di vedere le lesioni in una fase iniziale spesso evitando le chemioterapie da fare quando il tumore è più grande e ha cominciato a creare metastasi».

Il direttore generale Giuseppe Cuccì e la dottoressa Rosaria Cuffari hanno poi sottolineato l’importanza della collaborazione di tutti e di sottoporsi agli screening senza paura.

Sensibilizzazione e consapevolezza

I rappresentanti dei Lions Clubs di Messina e provincia hanno ricordato come spesso i cittadini non si sottopongono agli screening per motivi socio-economici. Il loro obiettivo è quello di aiutare la popolazione nel modo più semplice e naturale possibile.

«Bisogna sensibilizzare la gente a fare questi screening perché c’è ancora un profondo problema culturale. Molti hanno paura ma la sensibilizzazione è la cosa più importante che ci possa essere perché gli screening salvano la vita» – ha affermato Giovanni Crimi, presidente di Federfarma Messina.

In conclusione, il Sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «dagli interventi della conferenza emerge la necessità di incrementare il tema dell’informazione rispetto all’elemento della prevenzione. Ci vuole conoscenza e consapevolezza. Credo che l’iniziativa, ormai ricorrente, dell’Ottobre Rosa deve averci tutti protagonisti».

A Piazza Duomo, da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre ci sarà il Villaggio della Salute. Sarà presente l’Unità Mobile Mammografica, in collaborazione con il Lions clubs Messina Ionica Zona 1. Sarà possibile prenotare la mammografia di screening e ritirare il kit per lo screening al colon retto. Inoltre, si potrà prenotare anche lo screening per il tumore al collo dell’utero ed effettuare visite specialistiche in collaborazione con medici volontari.

Le altre attività dell’Ottobre Rosa a Messina

Di seguito, il calendario con le iniziative promosse dall’Asp di Messina per l’Ottobre Rosa:

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre – presso il parcheggio di Porta Catania, Taormina. Giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici, con Unità Mobile Mammografica. Sarà possibile prenotare la mammografia di screening, che verrà effettuata venerdì 16 pomeriggio, sabato 17 mattina e pomeriggio e domenica 18 mattina e sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto;

– presso il parcheggio di Porta Catania, Taormina. Giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici, con Unità Mobile Mammografica. Sarà possibile prenotare la mammografia di screening, che verrà effettuata venerdì 16 pomeriggio, sabato 17 mattina e pomeriggio e domenica 18 mattina e sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto; domenica 18 ottobre : giornata di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici in collaborazione con i Lions Clubs Barcellona P.G.;

: giornata di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici in collaborazione con i Lions Clubs Barcellona P.G.; domenica 18 ottobre : Passeggiata organizzata dal Comune di Messina in favore degli screening;

: Passeggiata organizzata dal Comune di Messina in favore degli screening; il 20 – 21 ottobre – a Milazzo in occasione VI edizione del Meeting Job. Ci sarà la sensibilizzazione agli screening oncologici, sarà possibile prenotare la mammografia di screening, il PAP/ HPV DNA Test di screening e ritirare il kit per lo screening del colon-retto. Sarà inoltre possibile effettuare lo screening cardiovascolare;

– a Milazzo in occasione VI edizione del Meeting Job. Ci sarà la sensibilizzazione agli screening oncologici, sarà possibile prenotare la mammografia di screening, il PAP/ HPV DNA Test di screening e ritirare il kit per lo screening del colon-retto. Sarà inoltre possibile effettuare lo screening cardiovascolare; 24 ottobre – presso Casa della Comunità Roccalumera: screening colon retto;

– presso Casa della Comunità Roccalumera: screening colon retto; da lunedì 26 a mercoledì 28 ottobre – presso Piazza Maria SS. Della Provvidenza, Montalbano Elicona: giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici, con Unità Mobile Mammografica;

– presso Piazza Maria SS. Della Provvidenza, Montalbano Elicona: giornate di promozione e sensibilizzazione agli screening oncologici, con Unità Mobile Mammografica; prenotazione della mammografia di screening : verrà effettuata lunedì 26 pomeriggio e mercoledì 28 mattina. Sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto;

: verrà effettuata lunedì 26 pomeriggio e mercoledì 28 mattina. Sarà possibile anche ritirare il kit per lo screening del colon-retto; aperture straordinarie per screening mammografico: presso Via del Vespro, ospedale Patti e Milazzo sabato 17, 24 e 31 ottobre alle ore 8:13 e presso l’ospedale S.Agata venerdì 16, 23 e 30 ottobre alle ore 8:13.

Per le prenotazioni scrivere alla seguente e-mail: cg.screening@asp.messina.it

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