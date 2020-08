Messina, posticipato l’avvio delle aree pedonali temporanee in centro città

Un altro rinvio per la pedonalizzazione di Messina. Infatti, era in programma per mercoledì 26 agosto la pedonalizzazione dei controviali di viale San Martino e di via I Settembre ma è stata rimandata.

«Per motivi tecnico – organizzativi – spiega l’Amministrazione, senza scendere nel dettaglio – la pedonalizzazione è stata posticipata a venerdì 28 agosto.»

Due giorni in ritardo sul crono-programma sembrano tanti considerando che le aree perdonali (e il conseguente feedback sull’esperimento) avranno durata temporanea di un mese. (dal 28 agosto al 30 settembre).

La pedonalizzazione temporanea è prevista per tre zone di Messina: