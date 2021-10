Messina. Più bus ATM per gli studenti che frequentano l’Università: i nuovi orari

Da oggi – lunedì 11 ottobre – l’ATM potenzia le corse dei bus per gli studenti che dovranno recarsi all’Università di Messina. Nello specifico, il servizio di trasporto andrà a rafforzare le linee del progetto “Sussidio Back to school”: ulteriori corse in aggiunta e integrazione a quelle ordinarie delle due linee 23 e 24.

Linea 23: partirà dalla Stazione Centrale alle 07:40 verso il polo universitario Annunziata e viceversa

Linea 24: partirà dalla Stazione Centrale alle 07:30 verso il polo universitario Papardo e viceversa

L’ATM potenzia le corse per gli studenti

Con il potenziamento delle linee degli autobus per gli studenti peloritani, l’ATM aggiunge più corse per raggiungere i poli dell’Università di Messina. Di seguito le tabelle con il potenziamento delle corse ATM per l’Università di Messina:

Tutti gli studenti ed il personale UniMe in possesso dell’abbonamento acquistato per l’a.a. 2020/2021 potranno usufruire del servizio di trasporto ATM, semplicemente esibendolo. Per quanto riguarda invece i nuovi immatricolati sarà sufficiente esibire la ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione per l’a.a. 2021/2022.

Sarà inoltre possibile utilizzare ATM MovUp, la nuova app dell’azienda trasporti messinese che consente di avere informazioni in tempo reale sui mezzi pubblici, comprare i biglietti e abbonamenti.

