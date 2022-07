Messina Patrimonio Spa, Roberto Cicala amministratore unico: Basile firma la nomina

Roberto Cicala riconfermato alla guida della Messina Patrimonio Spa, stavolta come Amministratore Unico e non più come presidente di un CdA. A prendere questa decisione, il sindaco Federico Basile, che ha firmato il decreto di nomina nei giorni scorsi. Ci sarà poi un Consiglio d’Amministrazione? A giudicare da quanto si legge nel documento, probabilmente sì.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, riconferma Roberto Cicala, già presidente del Consiglio di Amministrazione della Patrimonio Spa. Non fa lo stesso, per il momento, per i consiglieri. Cos’è successo? In sostanza, le nomine degli organi di governo della partecipata comunale sono scadute il 13 giugno 2022, senza che il Commissario Straordinario, Leonardo Santoro, ancora in carica in attesa degli esiti delle elezioni amministrative, le riconfermasse. Perché? Perché aveva intenzione di liquidare la Società, come richiesto tra l’altro dal vecchio Consiglio Comunale.

L’Amministrazione Basile non è chiaramente dello stesso avviso. Come provvedimento d’urgenza, per non lasciare la Patrimonio Spa senza una guida, lo scorso 4 luglio 2022 il neo-eletto sindaco di Messina ha firmato il decreto di nomina che fa di Roberto Cicala l’Amministratore Unico della Società. Nelle motivazioni del provvedimento, infatti, si legge che è ritenuto «urgente ed improcrastinabile provvedere a ricostituire gli organi della Patrimonio Messina SpA» e che «l’urgenza ricorre con particolare riguardo all’organo di Amministrazione».

La costituzione del Consiglio d’Amministrazione appare, però, solo rinviata. Nella determina sindacale si legge infatti: «In considerazione dell’urgenza di ricostituire l’organo di amministrazione attiva si ritiene opportuno nominare un Amministratore Unico riservandosi lo scrivente di ricostituire il CdA a seguito di avviso di manifestazione di interesse per la selezione dei curricula». Quindi, per il momento la Messina Patrimonio Spa sarà gestita dall’Amministratore Unico, Roberto Cicala; successivamente è probabile che verrà pubblicato un avviso per la costituzione del Consiglio d’Amministrazione.

Il documento è consultabile a questo link.

