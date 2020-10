Messina, Parliament Watch Italia presenta il tool “AppaltiPOP”

È stato presentato in diretta streaming “AppaltiPOP“, il nuovo tool realizzato dall’associazione OnData, in collaborazione con Parliament Watch Italia (in foto, durante la presentazione di Libellula) e con Transparency International Italia.

«L’obiettivo di AppaltiPOP – scrivono i referenti di PWI – è rendere POPolari, cioè facilmente consultabili, comprensibili e dunque realmente trasparenti, i dati sugli appalti della pubblica amministrazione italiana. AppaltiPOP sarà utilizzato dai partecipanti di Libellula per aumentare il proprio livello di consapevolezza e la capacità di analisi nel settore degli appalti pubblici in vari territori, a partire da Messina».

Le attività prenderanno il via entro il mese di novembre e si potrà partecipare invitati all’incontro di lancio ma già è possibile scrivere a info@libellulalab.it per conoscere in anticipo le azioni previste, a cui naturalmente è possibile collaborare.

Maggiori dettagli su AppaltiPOP sono disponibili qui.

Cos’è Parliament Watch Italia?

Dal 2016 PWI lavora per attivare processi partecipativi a livello locale, in Sicilia. «Crediamo che le alleanze tra cittadini e governi locali siano fondamentali per ripristinare una sana vita democratica nelle nostre comunità e per consentire ai cittadini di riguadagnare il potere all’interno degli spazi civici e pubblici.

I nostri sforzi si muovono in due direzioni principali: costruzione di una comunità civica multi-stakeholder solida e ben organizzata, advocacy alle pubbliche amministrazioni per mostrare loro l’importanza di un coinvolgimento diffuso dei cittadini in progetti ad alto impatto sociale.

Una parte importante del nostro lavoro consiste nel raccogliere fondi per sostenere queste attività. Pertanto, non possiamo tollerare che la maggior parte di quei fondi regionali specificamente progettati per attuare il coinvolgimento dei cittadini siano sprecati».

