Messina, Palazzo Zanca si illumina d’arancione contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, domani, martedì 25 novembre, Palazzo Zanca si illuminerà di arancione. A richiedere l’adesione del Comune di Messina alla campagna di sensibilizzazione nazionale sono stati FIDAPA-BPW ITALY, sezioni di Messina e di Capo Peloro, e il Consigliere comunale Giovanni Caruso.

Già l’anno scorso, si ricorderà, la Prefettura di Messina si era tinta d’arancio proprio in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: «L’Amministrazione – scrivono da Palazzo Zanca – condivide le finalità della ricorrenza, soprattutto in questo periodo di pandemia in cui tale violenza ha assunto nuovi e pericolosi connotati, ritenendo doveroso compartecipare all’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne evidenziando che la stessa, oltre che frutto di una cultura discriminante e disuguagliante, è una violazione dei diritti umani operata contro il genere femminile che necessita anche di specifici interventi di prevenzione».

Una nota di Palazzo Zanca sottolinea, inoltre, che l’assessore alle Politiche Sociali e del Volontariato, Alessandra Calafiore e l’assessore al Patrimonio Comunale, Francesco Caminiti, stanno lavorando per individuare sul territorio di Messina degli immobili da utilizzare come presidi in cui accogliere e sostenere le donne vittime di violenza. «Vi è la ferma intenzione – scrivono dal Comune –, collaborando con le altre Istituzioni interessate, di definire in breve tempo ogni utile adempimento in merito».

(2)