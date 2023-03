Messina, online l’avviso per entrare nella Consulta Giovanile: come candidarsi

C’è tempo fino al 12 marzo 2023 per partecipare all’avviso pubblico ed entrare a far parte della Consulta Giovanile del Comune di Messina. Di cosa si tratta? Di un organismo pensato per mettere in contatto i giovani con l’Amministrazione e renderli partecipi della vita pubblica della città dello Stretto, condividendo idee e proposte.

Nata nel 2021, la Consulta Giovanile è rimasta finora un organismo in stato embrionale. Nei mesi scorsi, il Regolamento è riapprodato in Consiglio Comunale per alcune modifiche, approvate dopo una lunga discussone, e adesso Palazzo Zanca ha lanciato un avviso pubblico con l’obiettivo di individuare le persone che ne faranno parte. Possono aderire associazioni, comitati e organizzazioni di volontariato, scolastiche, universitarie, religiose, sociali, ambientali che devono indicare un proprio delegato.

Cosa fa? Una volta costituita, la Consulta Giovanile farà da ponte tra il Comune di Messina e il mondo dei giovani. Potrà esprimere pareri e raccomandazioni, non vincolanti, sui progetti che hanno a che fare con le politiche giovanili; potrà elaborare proposte da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale; potrà promuovere iniziative e dibattiti pubblici.

Consulta Giovanile. Come partecipare all’avviso: requisiti e tempi

Gli interessati alla candidatura, devono possedere i seguenti requisiti:

devono non aver riportato condanne penali;

devono non ricoprire incarichi istituzionali;

devono avere un’ età compresa tra i 16 e i 26 anni . I minori designati come rappresentanti devono presentare il nulla osta da parte di un genitore, tutore o esercente la patria potestà, il quale dichiara il possesso dei suddetti diritti del minorenne;

. I minori designati come rappresentanti devono presentare il nulla osta da parte di un genitore, tutore o esercente la patria potestà, il quale dichiara il possesso dei suddetti diritti del minorenne; devono essere residenti nel comune di Messina o se non residenti avere con il territorio comunale un rapporto stabile per ragioni di lavoro, studio, volontariato o in genere per motivi che comportino un vincolo reale e duraturo con il territorio comunale.

La domanda di partecipazione deve essere inviata all’ufficio protocollo del Comune di Messina, protocollo@pec.comune.messina.it e indirizzata all’Assessorato Politiche Giovanili entro il 12 marzo 2023.

Maggiori informazioni e il modulo da compilare sono disponibili a questo link.

