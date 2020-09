Messina, online i nuovi orari dei bus di ATM: tutte le novità linea per linea

Altro giro, altra corsa, il piano invernale di ATM è entrato in vigore oggi, martedì 22 settembre, e prevede diversi cambiamenti di percorso e nuovi orari per i bus che servono la città di Messina da Nord a Sud. Diverse le novità per gli studenti, ma anche per chi quotidianamente prende lo Shuttle per raggiungere il centro e soprattutto per chi proviene dai villaggi. Vediamo, nel dettaglio, cosa cambia e come scaricare in PDF i nuovi orari.

«Il sistema a pettine sarà effettivamente a pettine» così aveva esordito ieri, lunedì 21 settembre, il presidente di ATM Giuseppe Campagna nel presentare il nuovo piano di esercizio dell’Azienda in vigore a partire da oggi, martedì 22 settembre. Tra le novità principali, l’incremento del parco mezzi cui si aggiungono altri 17 autobus, l’ingresso in azienda di 70 autisti, l’aumento della frequenza con cui dovrebbero passare i bus che collegano la città ai villaggi, in un’ottica di una maggiore integrazione con lo Shuttle.

Messina, online i nuovi orari dei bus ATM

Bus ATM e scuole: cosa cambia per gli studenti

Alcune modifiche agli orari dei bus di ATM sono state apportate per andare incontro alle necessità degli studenti che ogni mattina devono raggiungere le scuole di Messina.

In particolare, tra le ore 6.00 e le 7.15:

le linee 4, 5, 6 arriveranno sino al terminal Zir ;

; le linee 7, 9, 11, 15 bis raggiungeranno Villa Dante;

le linee 8, 8 bis, 10, 12,13,14, 15, 16, 17,18, 18 bis, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33 raggiungeranno il terminal Stazione ;

; le linee 22, 23, 35 raggiungeranno il terminal Museo.

Le novità del piano di servizio di ATM per i bus a Messina

Zona Sud, Centro e Nord – Linea 1 Shuttle

Come anticipato, i bus della Linea 1 Shuttle di ATM passeranno con una frequenza di 15 minuti (non più 20) e copriranno tutta la città, da Giampilieri Superiore a Torre Faro (e viceversa). I mezzi destinati a questa linea saranno 14.

La prima corsa dello Shuttle sarà alle 4.10 da Piazza della Repubblica e dal Terminal Cavallotti, Dalla Stazione “Messina Centrale” inizieranno subito la loro corsa i primi due autobus, che andranno ad attestarsi nei due Capilinea estremi della città, esattamente Giampilieri Superiore e Torre Faro, da dove ripartiranno e faranno una spola continua per fermarsi solo alle 5.00 alla Stazione FS “Messina Centrale” di Piazza della Repubblica e al terminal Cavallotti.

Zona Sud, Centro, Nord – Linea 1 Shuttle notturno

La linea notturna dello Shuttle offrirà un servizio continuativo nelle 24 ore, con inizio alle 23.10 e sino alle 5.10 alla Stazione FS “Messina Centrale” di Piazza della Repubblica.

Zona Sud – Linea 2, Altolia/Briga

Per la linea Altolia e Briga, le corse semplici passeranno da 16 a 29 con una frequenza media di 65 minuti, ben al di sotto della frequenza media precedente, che si attestava sui 100 minuti.

Zona Sud – Linea 3, Pezzolo

Sulla linea 3, in servizio a Pezzolo le corse semplici saliranno a 32 portando così la frequenza a 60 minuti, migliorativa rispetto alla precedente, che risultava pari a 95 minuti con numero di corse pari 18.

Zona Sud – Linea 3 BIS, Galati/S. Placido C.

La linea 3 BIS sarà di supporto alla linea 3 (Pezzolo)

Precedentemente la linea 3 Bis si fermava all’Istituto Agrario Cuppari. Da oggi arriverà sino a Galati per ripristinare il passaggio del mezzo pubblico nella vecchia Nazionale Galati Marina/Mili Marina, attualmente scoperta.

Le corse aumentano, passando da 16 a 29 con una frequenza di 45 minuti, migliorativa rispetto alla precedente pari a 75 minuti.

Zona Sud – Linea 4, S. Stefano Briga

Questa linea, in servizio a S. Stefano Briga, svolgerà 45 corse rispetto alle 36 del precedente programma di esercizio. Anche in questo caso la frequenza cambierà in meglio passando da 95 a 45 minuti.

Sia le linee 3 – 3 BIS che la linea 4 faranno capolinea al nuovo punto d’interscambio previsto a Santa Margherita, sulla S.S.114, dove si attesteranno tutte le linee in servizio da e per i villaggi della zona sud.

Zona Sud – Linea 5, Mili S. Pietro

Aumentano le corse anche per la Linea 5 in servizio a Mili S. Pietro, con una frequenza prevista ogni 45 minuti. Precedentemente si parlava di 36 corse con passaggi ogni 95 minuti.

Zona Sud – Linea 6, Tipoldo

Su questa linea è stato aumentato il numero delle corse semplici che passeranno da 26 a 34 con una frequenza di 60 minuti. In precedenza avevamo una frequenza pari a 85 minuti.

Zona Sud – Linea 7, Zafferia – Case Incis

Su questa linea, in servizio a Zafferia e Case Incis, è stato disposto un aumento delle corse da 26 a 32, con una frequenza di 60 minuti invece di 80 minuti.

Zona Sud – Linea 8- 8BIS S. Lucia-San Filippo inferiore e Linea 9 S. Filippo Superiore

Aumento di corse che porta a una frequenza media di 60 minuti.

Zona Centro

In tutte le linee 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 15BIS – 16 – 17 si è ottenuto un incremento di corse, permettendo di abbassare la frequenza media da 100 minuti a circa 70 minuti.

Zona Centro – Linea 18, S. Michele e Linea 19 Via Ogliastro Giostra

Queste linee, in servizio a S. Michele e Tremonti, si fermeranno nella parte bassa di Viale Giostra, permettendo così la coincidenza con la Linea 1 “Shuttle 100”. Questo permetterà un aumento delle corse, che passeranno da 22 a 38 con una frequenza di 50 minuti rispetto alla precedente pari a 95 minuti e per entrambe le Linee.

Zona Centro – Linea 21, Circonvallazione

La linea 21 percorrerà tutta la Circonvallazione, partendo dal Cavallotti per arrivare al Terminal Museo transitando prima da Via La Farina e Viale Europa.

La frequenza è stata ridotta a 30 minuti, rispetto ai 50 previsti nel precedente programma, per andare incontro alle esigenze degli utenti che utilizzano questa linea per raggiungere le strutture medico-sanitarie ubicate nel percorso di marcia. L’Azienda sta programmando di abbassare la frequenza di ulteriori 10 minuti.

Zona Nord

In tutte le linee 20 – 22 – 23 – 24 – 27 – 32 – 35 sono state aumentate le corse, permettendo così di abbassarne la frequenza media a 50 minuti. Precedentemente era previsto un passaggio ogni 70 minuti.

Link e informazioni utili

Le tabelle orarie complete del nuovo piano di esercizio invernale 2020/21 di ATM Messina sono consultabili a questo link. Per chi volesse scaricarle direttamente in PDF, è possibile farlo semplicemente cliccando qui.

