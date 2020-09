Pronto il nuovo piano di esercizio di ATM: cosa cambia per bus e tram a Messina

In ATM si cambia musica con il nuovo piano di esercizio invernale per i bus e i tram di Messina in vigore a partire da domani, martedì 22 settembre: il sistema a pettine verrà migliorato, lo Shuttle passerà ogni 15 minuti, ci saranno due nuove zone di interscambio (a Nord e a Sud) e orari serali prolungati per i bus che collegano la città ai villaggi.

«Il servizio cambia, il sistema a “pettine” adesso è veramente tale» ha esordito così il presidente di ATM Giuseppe Campagna nel presentare il piano di esercizio invernale della Società che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Messina e che entrerà in vigore tra circa 24 ore. Il vecchio sistema a pettine approntato dall’attuale Amministrazione, ha ammesso Campagna, si è trovato a fronteggiare diverse difficoltà, ma con qualche aggiustamento sembrerebbe che si sia riusciti a trovare la quadra.

Messina: come cambia il piano di esercizio di ATM per l’inverno

Lo Shuttle continuerà a svolgere il suo lavoro di collegamento della zona Nord alla zona Sud della città dello Stretto, ma passerà ogni 15 minuti e non più ogni 20. In più, saranno implementate del 50% le corse e quindi la frequenza dei bus che arrivano nei villaggi. Per fare qualche esempio, mentre prima l’autobus che copre la zona di Altolia effettuava l’ultima corsa con arrivo nel villaggio alle 22.00, adesso arriverà alla fermata alle 22.20. Ragionamento analogo per il bus che va fino a Pontegallo, che consentirà di rientrare a casa alle 23. Questo, ha spiegato Campagna, «per andare incontro a chi lavora, ma anche a chi esce a mangiare una pizza e vuole spostarsi con i mezzi».

Si sta lavorando, inoltre, sul miglioramento delle linee che coprono il percorso autostradale. In particolare, se attualmente abbiamo una linea Pontegallo/Cavallotti, l’Azienda sta progettando un asse veloce che partendo da Santa Margherita, entri in autostrada per poi uscire a Boccetta e arrivare fino al Papardo.

Importante eccezione al sistema a pettine verrà fatta per gli orari di entrata e uscita delle scuole. Nessuna novità, invece, per il tram, che proseguirà a svolgere il servizio con frequenza ogni 15 minuti.

Due nuove aree di interscambio e nuove pensiline

Tra le novità anticipate dal Presidente di ATM Giuseppe Campagna, la realizzazione di due nuove aree di interscambio, una per la zona Nord e una per la zona Sud. La prima sarà a Giostra, la seconda sul lungomare di Santa Margherita e consentiranno agli utenti di lasciare il proprio mezzo privato e spostarsi con quello pubblico. Inoltre, nuove pensiline con tutte le indicazioni sulle fermate verranno posizionate in diverse aree della città.

Coronavirus e Vigili Urbani sui bus di Messina

Inoltre, come anticipato qualche giorno fa, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti-covid sui mezzi pubblici, i Vigili Urbani useranno i bus per i loro spostamenti, monitorando così la situazione. Come succede sui treni, ha chiarito il Presidente di ATM, interverranno, anche fermando i mezzi, nel caso qualcuno non indossi la mascherina.

Dove trovo i nuovi orari dei bus di ATM Messina?

I nuovi orari disposti dal piano di esercizio invernale di ATM Messina saranno disponibili domani sul sito dell’Azienda.

