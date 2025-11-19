Messina. Nuovo appuntamento con Forti d’Autunno: il programma di domenica 23 novembre

Procede la seconda edizione della kermesse “Forti d’Autunno” a Messina con gli altri appuntamenti di domenica 23 novembre. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, consiste nell’apertura dei Forti attraverso mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni.

Dopo il successo della prima giornata della seconda edizione della kermesse “Forti d’Autunno”, domenica 23 novembre, compatibilmente con le condizioni meteo, si svolgeranno gli altri due appuntamenti previsti dal calendario.

Forti d’Autunno Messina: proseguono gli appuntamenti

L’evento “Forti d’Autunno”, che consiste nell’apertura dei Forti con mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni, è promosso dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, con il supporto delle società Partecipate e in collaborazione con il Centro Studi MEDFORT, l’Azienda Foreste Demaniali di Messina, custode del Forte Puntal Ferraro, e le Associazioni referenti dei Forti Petrazza, Cavalli, San Jachiddu, Serra la Croce e Monte dei Centri.

Gli altri appuntamenti saranno i seguenti:

FORTE PUNTAL FERRARO – Colli San Rizzo – Azienda Foreste Demaniali – domenica 23 novembre, dalle ore 10 alle 16;

FORTE DEI CENTRI – Salice – Cooperativa La Zagara – domenica 23 novembre, dalle ore 9.30 alle 17.

