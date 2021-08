Messina, nuovi eventi per le vaccinazioni nei quartieri: come prenotare

A comunicarlo è l’Ufficio per l’Emergenza Covid di Messina: nei prossimi giorni le sei circoscrizioni cittadine organizzeranno una serie di eventi per implementare la campagna vaccinale in città. La prenotazione, da effettuare via e-mail, non sarà obbligatoria, ma è consigliata.

Dopo “Le vie del vaccino” e “Le vie del mare”, con le somministrazioni – che continuano – nei lidi balneari di Messina e provincia, le Municipalità e l’Ufficio del Commissario Covid, Alberto Firenze, stanno programmando un calendario di nuove iniziative durante le quali sarà possibile sottoporsi al vaccino contro il coronavirus.

A presentare l’iniziativa, il prof. Alberto Firenze: «Ringrazio i rappresentanti delle circoscrizioni comunali. Registro da parte loro, così come dall’Amministrazione comunale tutta, un’importante collaborazione per incentivare la campagna vaccinale in atto. Siamo certi che la scelta giusta sia ormai quella di garantire una maggiore somministrazione di dosi in modo sempre più capillare raggiungendo le persone anche nei loro quartieri. Stiamo facendo tutto il possibile per rendere più agevole la vaccinazione ai cittadini».

Vaccini anti-covid a Messina: al via gli eventi nelle circoscrizioni

Il calendario sarà stilato nei prossimi giorni e sarà possibile prenotarsi sin da subito inviando una e-mail avente per oggetto “Richiesta vaccinazione nei quartieri” ad uno dei seguenti indirizzi:

circoscrizione01@comune.messina.it;

circoscrizione02@comune.messina.it;

circoscrizione03@comune.messina.it;

circoscrizione04@comune.messina.it;

circoscrizione05@comune.messina.it;

circoscrizione06@comune.messina.it.

Nell’e-mail occorrerà indicare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) e la zona di domicilio in modo da poter programmare dove e quando ricevere il vaccino. Le somministrazioni, specificano dall’Ufficio del Commissario per l’Emergenza, avverranno in luoghi adatti dal punto di vista igienico sanitario da un’équipe di medici, infermieri e personale amministrativo dell’Asp e dell’Ufficio del commissario Covid 19 di Messina.

