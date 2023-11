Messina. Nuovi arredi e luci a piazza Cairoli, in arrivo le rastrelliere per le bici – FOTO

Prosegue il restyling di piazza Cairoli, dove iniziano a comparire i primi nuovi arredi: sono infatti state posizionate nuove panchine, dove sedersi a sorseggiare un caffè prima del lavoro, e i nuovi lampioni che daranno luce al “salotto buono” di Messina. Il progetto, però, non è ancora terminato.

Piazza Cairoli inizia ad assumere un nuovo volto dopo la fine dei lavori di pavimentazione che hanno interessato in particolare l’area pedonale lato monte. Dopo l’apertura dello spiazzo di via Nicola Fabrizi, iniziano a comparire i nuovi elementi d’arredo anche nel resto della piazza: arrivano le panchine in lamiera d’acciaio, che da progetto dovrebbero essere 12; i lampioni a led, e, a breve, ha spiegato il sindaco Federico Basile, anche le rastrelliere per parcheggiare le biciclette. Sempre da progetto, inoltre, nella piazza più centrale di Messina dovrebbe essere installata anche una panchina/fioriera in muratura.

Ad occuparsi dei lavori di piazza Cairoli, consegnati a luglio 2022 e rientranti negli interventi previsti per l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Messina, è stata incaricata la Al Bros Costruzioni Srl, per un importo contrattuale di 369.138,91 euro.

Di seguito, qualche immagine di come appare oggi, martedì 14 novembre, piazza Cairoli:

I cantieri a piazza Cairoli, però, non sono ancora conclusi, nei piani della Giunta Basile, infatti, c’è anche il restyling del lato valle (dove c’è la nuova sede della Stazione Arcivescovado dei Carabinieri, per intenderci).

